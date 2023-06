Claire Danes lució en la alfombra roja su panza de embarazada: a los 43 años, será madre por tercera vez

escuchar

Claire Danes, de 43 años, y su esposo Hugh Dancy, de 47, están esperando a su tercer hijo juntos. El bebé, que nacerá en las próximas semanas, llegará a completar la familia que ya integran Cyrus Michael Christopher, de 10 años, y Rowan, de 4.

En las últimas horas, durante el estreno de su nueva miniserie de HBO Max, Full Circle, que se realizó en el marco del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, la actriz le dijo a la revista PEOPLE que se siente “muy, muy embarazada”.

La estrella de Homeland lució su creciente panza con un vestido rosa claro de escote en V adornado con una capa de red y un lazo. Completó el look con un par de zapatos de tiras de color nude y aros en forma de gota. Además, se refirió a sus trucos para mantenerse glamorosa adaptando los cambios de su físico, aunque admitió que no es algo sencillo de hacer. “Tengo mucha ayuda profesional”, dijo dándole crédito a sus estilistas.

La futura mamá también reveló aún no han elegido el nombre del bebé en camino, pero que eso no es algo que les preocupe aún. “Todavía no nos hemos decidido por nada, pero aun tenemos un poco de tiempo”, contó entre risas y admitió que los hermanos mayores también están involucrados en el proceso, aunque no han podido tomarlos muy en serio. “Tienen sus opiniones, pero todas son bastante absurdas” , confesó.

Claire Danes y Hugh Dancy embarazados de su tercer hijo CJ Rivera - Invision

El representante de Danes y Dancy le confirmó a People que la pareja estaba esperando su tercer hijo en el mes de enero. Poco después, Danes estrenó su panza en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023. Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon a finales de enero, la actriz reveló que sus dos hijos estaban “muy poco emocionados” cuando se enteraron de que tenían un hermano en camino.

Durante la entrevista reveló que su hijo mayor, Cyrus, “estaba como resignado porque lo peor que le podía suceder ya pasó, y se llama Rowan”, bromeó entre risas. “Hoy Rowan tiene más que perder, tiene más en juego”, explicó. “Y se opuso rotundamente a la idea”.

Danes y Dancy se conocieron en 2007 durante la filmación de la película Pasión al atardecer. Dos años después, se casaron en Francia. En 2012, tuvieron a su primer hijo y en 2018 recibieron al que es hoy el más pequeño del clan.

Durante su segundo embarazo, la actriz se tomó un tiempo para disfrutar de su estado y esperar la llegada del bebé. “Pronto podré retirarme un tiempo y dedicarme a estar embarazada, lo cual estoy deseando”, dijo en un evento de Homeland. “Poder hacer eso es un gran lujo. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, trabajé hasta que estaba en mi octavo mes, así que esto se siente como un gran regalo, tener la oportunidad de levantar mis pies un poco”, agregó siendo consciente de que no todas las mujeres pueden darse el privilegio de tomarse un tiempo para disfrutar del embarazo.

La ganadora del Globo de Oro ha confesado en alguna oportunidad que “la maternidad es increíble” y que es muy feliz cuando sus hijos la acompañan a los rodajes. “Cyrus dice: ‘¡Acción!”, contó hace unos años al hablar de como el pequeño tenía incorporado el trabajo de sus padres. “Es un auténtico bebé de set. Es muy dulce, le encanta entrar al estudio por todas las luces que hay. Es un entorno estupendo para un niño, como si fuese un circo”, culminó.

LA NACION

Temas Claire Danes