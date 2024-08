Matt Damon reflexionó sobre la presión mediática que vive Ben Affleck y la comparó con su experiencia con Luciana Barroso

Escuchar

Matt Damon y Ben Affleck son casi hermanos. Las estrellas de Hollywood se conocen desde que eran niños y vecinos de barrio. Con los años, descubrieron su amor por el séptimo arte y recorrieron el camino hacia el éxito y la fama casi a la par: fueron compañeros de elenco, escribieron juntos algunos guiones y hasta se dieron el gusto de dirigir codo a codo. Por eso, no es raro escuchar al protagonista de Misión Rescate hablar con empatía de lo que vive su amigo en medio de su mediática separación de Jennifer Lopez. “No me puedo imaginar vivir bajo ese tipo de escrutinio”, aseguró.

Damon habló de la situación de Affleck en una entrevista para el podcast de Radio Times en el marco del estreno de The Instigators. un proyecto donde comparte pantalla con Casey Affleck. “He tenido mucha suerte en ese sentido… especialmente cuando miro al hermano de Casey, Ben”, explicó Damon. “No me puedo imaginar vivir bajo ese tipo de escrutinio. Así ha sido durante 25 años, y hemos tenido carreras paralelas en muchos sentidos”, comentó.

Desde que comenzaron los rumores sobre una crisis matrimonial con Jennifer Lopez, Ben Affleck se convirtió en el centro de la escena. Su amigo Matt Damon habló al respecto con empatía TheImageDirect.com - TIDLA-12

Las carreras de Damon y Affleck se impulsaron cuando compartieron en 1998 uno de los hitos más importantes de sus carreras: el Oscar como guionistas por En busca del destino. A partir de ese momento lograron grandes papeles en varias franquicias y en películas de importantes estudios. Incluso cosecharon varios premios. Sin embargo, sus elecciones personales los llevaron por rumbos distintos.

Para Damon, su “aburrido” matrimonio con la argentina Luciana Barroso es una de las principales razones por las que la prensa de Hollywood fue menos invasiva en su vida privada. La situación de Affleck, explicó, es totalmente contraria: su relación con JLo llama la atención de todos los medios.

Matt Damon junto a Ben Affleck y JLo en una postal de 2021 Backgrid/The Grosby Group

“Esa cultura de revistas que era tan grande hace 25 años, en cierto modo me ignoró”, reflexionó el actor. “Un hombre casado es muy aburrido. Lo que vende es el escándalo, el sexo y todas esas cosas, y mientras no hicieras nada de eso, realmente no valía la pena que esperaran para tomarte una foto, así que terminé en paz”, contó.

Damon agregó que la fama es un “sentimiento extraño y desorientador”. “Solo quería ponerme a trabajar, así que me escondí durante unos años mientras me orientaba. Afortunadamente, me enamoré de alguien que no estaba en el negocio y que toleró ese lado, y eso realmente me ayudó”, reveló, y resaltó la figura de su mujer.

Juntos a la par

Matt Damon y Ben Affleck al comienzo de su amistad Captura de pantalla

Damon y Affleck siempre fueron incondicionales. Incluso, se sostuvieron mutuamente en sus momentos más difíciles. Hace dos años, Affleck reveló en una entrevista con Entertainment Weekly que Damon jugó un papel clave para lograr que reconstruyera su carrera después de trabajar en La liga de la justicia.

“Tuve una experiencia realmente mala en ese film por muchas razones diferentes”, recordó Affleck. “Sin culpar a nadie, sucedieron muchas cosas. Pero lo que realmente sucedió es que no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensé que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente horribles. Fue entonces cuando me dije: ´No voy a hacer eso más´”.

Con Damon sentado a su lado, Affleck recordó cómo logró salir. “Hablé contigo sobre eso y fuiste una influencia principal en esa decisión”, le dijo Affleck a su amigo. En ese momento, empezó a elegir proyectos en los que quería participar, y así surgió El último duelo, donde también trabajaron juntos. “Me divertí todos los días en esta película. No era la estrella, no era agradable. Era un villano. No era todo lo que pensé que se suponía que debía ser cuando comencé, y sin embargo fue una experiencia maravillosa”, reconoció.

Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck y sus Oscar por El busca del destino

El último proyecto en la pantalla grande que unió a los amigos fue Air, película basada en hechos reales que recrea la época en la que Nike firmó con Michael Jordan antes de que se convirtiera en la máxima figura de la NBA. En esa ocasión, la dupla compartió elenco con Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker y Marlon Wayans.

Además de dirigir, el protagonista de Perdida interpretó a Phil Knight, mientras que Damon se puso en la piel de Sonny Vaccaro. El film, que fue producido por el estudio de ambos y distribuido por Amazon Studios, recibió dos nominaciones a los premios Globo de Oro en las categorías de Mejor Película de Comedia y Mejor Actor de Comedia.

LA NACION