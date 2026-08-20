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Selma Blair disfruta de la playa luego de asegurar que sus síntomas de esclerosis múltiple están “controlados”

Hace poco más de un año, la actriz reveló que su enfermedad estaba en remisión; tras años de batallar de forma diaria contra el dolor, disfrutó de un chapuzón en el mar

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Selma Blair, feliz entre las olas del mar en México EXCLUSIVE Los Cabos, Mexico, August 18, 2026. Selma Blair is soaking up the sun and looking radiant in Los Cabos. The actress was spotted enjoying a sun-soaked getaway, taking a dip in the ocean and embracing some well-deserved time in the Mexican sun. The carefree beach outing comes years after Blair publicly revealed her multiple sclerosis diagnosis in 2018 and began sharing her very personal journey with the disease. Since then, she has been remarkably candid about the physical challenges she faced, as well as the treatments and setbacks she experienced. Today, Blair is in a much different place. She has said she has been relapse-free for years and is feeling significantly better, while acknowledging that she still lives with some lasting effects of MS. She has also continued to use her platform to raise awareness about life with a chronic illness and the importance of finding hope along the way *** Selma Blair disfruta del sol y luce radiante en Los Cabos. La actriz fue vista disfrutando de una escapada bajo el sol, dándose un chapuzón en el océano y aprovechando un merecido descanso bajo el sol mexicano. Esta despreocupada salida a la playa llega años después de que Blair revelara públicamente su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2018 y comenzara a compartir su experiencia personal con la enfermedad. Desde entonces, ha sido muy sincera sobre los desafíos físicos que enfrentó, así como sobre los tratamientos y los contratiempos que experimentó. Hoy, Blair se encuentra en un lugar muy diferente. Ha dicho que lleva años sin recaídas y se siente mucho mejor, aunque reconoce que aún vive con algunos efectos permanentes de la esclerosis múltiple. También ha seguido utilizando su plataforma para crear conciencia sobre la vida con una enfermedad crónica y la importancia de encontrar esperanza en el camino.
Selma Blair, feliz entre las olas del mar en México EXCLUSIVE Los Cabos, Mexico, August 18, 2026. Selma Blair is soaking up the sun and looking radiant in Los Cabos. The actress was spotted enjoying a sun-soaked getaway, taking a dip in the ocean and embracing some well-deserved time in the Mexican sun. The carefree beach outing comes years after Blair publicly revealed her multiple sclerosis diagnosis in 2018 and began sharing her very personal journey with the disease. Since then, she has been remarkably candid about the physical challenges she faced, as well as the treatments and setbacks she experienced. Today, Blair is in a much different place. She has said she has been relapse-free for years and is feeling significantly better, while acknowledging that she still lives with some lasting effects of MS. She has also continued to use her platform to raise awareness about life with a chronic illness and the importance of finding hope along the way *** Selma Blair disfruta del sol y luce radiante en Los Cabos. La actriz fue vista disfrutando de una escapada bajo el sol, dándose un chapuzón en el océano y aprovechando un merecido descanso bajo el sol mexicano. Esta despreocupada salida a la playa llega años después de que Blair revelara públicamente su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2018 y comenzara a compartir su experiencia personal con la enfermedad. Desde entonces, ha sido muy sincera sobre los desafíos físicos que enfrentó, así como sobre los tratamientos y los contratiempos que experimentó. Hoy, Blair se encuentra en un lugar muy diferente. Ha dicho que lleva años sin recaídas y se siente mucho mejor, aunque reconoce que aún vive con algunos efectos permanentes de la esclerosis múltiple. También ha seguido utilizando su plataforma para crear conciencia sobre la vida con una enfermedad crónica y la importancia de encontrar esperanza en el camino.Backgrid/The Grosby Group

A Selma Blair se la ve plena y feliz. Después de muchos años de convivir con los síntomas de su esclerosis múltiple y a 15 meses de revelar que está “realmente” en remisión, la actriz se tomó unos días, viajó hasta las paradisíacas playas de México y volvió a disfrutar de unos buenos chapuzones en el mar.

Selma Blair disfruta del sol y luce radiante en Los Cabos
Selma Blair disfruta del sol y luce radiante en Los CabosBackgrid/The Grosby Group

La protagonista de Juegos sexuales y La cosa más dulce fue fotografiada en las playas de Los Cabos mientras se divertía entre las olas. Las postales llamaron la atención porque, desde que fue diagnosticada, en 2018, hasta el año pasado, cuando habló de su remisión, la actriz de 54 años compartió su dura batalla contra los dolores de su enfermedad.

Para su día de playa, Blair lució un bikini que combinó una estampa con un verde oliva liso. Además, llevó un par de antiparras para el agua y una remera de red blanca con la que, en un momento, se metió al mar. Luego, se cubrió con un pareo transparente de lunares.

Blair contó que lleva años sin recaídas y se siente mucho mejor, aunque reconoce que aún vive con algunos efectos permanentes de la esclerosis múltiple
Blair contó que lleva años sin recaídas y se siente mucho mejor, aunque reconoce que aún vive con algunos efectos permanentes de la esclerosis múltipleBackgrid/The Grosby Group

Un diagnóstico devastador

En octubre de 2018, Blair compartió con sus seguidores una noticia que generó preocupación. En ese momento, la actriz reveló a través de su cuenta de Instagram que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, un trastorno crónico en el que las células del sistema inmunitario atacan al sistema nervioso central.

“Soy discapacitada”, escribió en el pie de foto. “Me caigo a veces. Dejo caer cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está preguntando para obtener instrucciones de un GPS roto. Pero lo estamos haciendo. Haré lo mejor que pueda”, añadió, y contó que le costaba vestirse y hasta jugar con su hijo.

“No podés recibir ayuda si no la pedís. Al principio puede resultar abrumador. Querés dormir. Siempre querés dormir. Así que no tengo las respuestas. Como ven, yo quiero dormir. Pero soy una persona que habla abiertamente y quiero que mi vida esté llena de alguna manera. Quiero volver a jugar con mi hijo. Quiero caminar por la calle y andar a caballo”, continuó.

En el tramo final de su texto, Blair contó que recibió el diagnóstico de manera tardía porque durante años sus síntomas fueron ignorados, hasta que un día se cayó súbitamente al piso y decidió ver a un médico. “Me siento aliviada de al menos saber qué tengo y de poder compartirlo”, concluyó la actriz.

Selma Blair hace dos años en una alfombra roja, asistida por su bastón
Selma Blair hace dos años en una alfombra roja, asistida por su bastónEvan Agostini - Invision

En abril del año pasado, Blair contó que se encontraba atravesando uno de los mejores momentos desde que fue diagnosticada en 2018. La actriz llevaba alrededor de un año sintiéndose muy bien y había recuperado capacidades que durante mucho tiempo la enfermedad le había quitado.

Unos meses después, le dijo a la revista People durante los premios Fashion Los Angeles Awards que estaba “verdaderamente en remisión”. “Me encuentro de maravilla”, exclamó. “Llevo sintiéndome genial desde hace un año. Pero por fin estoy lo suficientemente bien como para sentirme realmente bien… Siempre intento sentirme lo mejor posible, pero ahora tengo resistencia y energía. Salir ya no me da tanto miedo”.

Selma Blair siempre fue muy abierta sobre su lucha contra los síntomas de la esclerosis múltiple
Selma Blair siempre fue muy abierta sobre su lucha contra los síntomas de la esclerosis múltiple

Durante años, Blair contó con detalles los avances y retrocesos de su enfermedad, y le mostró al mundo cómo es vivir con esclerosis múltiple. Incluso realizó el documental Introducing, Selma Blair, donde mostró su lucha contra la enfermedad. “Me dijeron que hiciera planes para morir y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”, se la escuchaba decir en el tráiler del documental que registró su tratamiento. “Estoy intentando parecer muerta para lograr un final dramático”, añadió en ese momento con humor.

Hoy, pese a que convive con algunos efectos permanentes de la enfermedad, la actriz dio un paso más en su recuperación: se mostró muy activa y ágil, sin la ayuda de ningún soporte, entre las olas del mar. Una imagen que refleja cuánto cambió su vida desde aquel diagnóstico que durante años condicionó su día a día.

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