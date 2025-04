“Salir a la calle ya no da tanto miedo”. Selma Blair brindó detalles de su salud, y la batalla contra un duro diagnóstico

En el año 2018, Selma Blair compartió con su público una noticia que generó preocupación. En ese momento, la actriz informó que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, un trastorno crónico en el que las células del sistema inmunitario atacan al sistema nervioso central. Y con el paso del tiempo, de manera relativamente regular, ella brinda notas en las que cuenta cómo es vivir con ese diagnóstico. Y en una reciente entrevista, Blair contó que su cuadro se encuentra “en remisión”.

Selma Blair, en junio del 2024 ANGELA WEISS - AFP

En el marco de una nota con la revista People, Blair se mostró optimista al expresar que siente una mejoría en aquellos dolores que la aquejaban a diario. “Estoy notablemente bien. Me estoy sintiendo muy bien desde hace más o menos un año” expresó la actriz, y luego detalló: “Pero finalmente estoy lo suficientemente bien… yo siempre intenté sentirme lo mejor posible, pero ahora realmente tengo resistencia y energía, y salir a la calle ya no da tanto miedo”.

Selma Blair Evan Agostini - Invision

Estas declaraciones van en sintonía con el deseo de Blair por volver a trabajar, luego de un largo paréntesis en el que no actuó en ninguna producción. De esa manera, ella tiene en carpeta tres largometrajes: un drama bélico titulado Stay Forte, un thriller sobrenatural llamado Silent , y otro film que lleva el nombre There There .

En enero, Selma había compartido una evolución positiva sobre su salud, y en charla con Variety afirmó: “Este año me siento mejor y por eso estoy de regreso al trabajo y haciendo otras cosas, así que pronto tendré novedades que anunciar”.

“El simple hecho de envejecer nos duele”

Hace poco más de un año, la situación se mostraba mucho más desalentadora para Selma Blair. En ese momento, la actriz de 52 años, le dedicó unas palabras a los que atravesaban algo similar: “Lo digo sólo para ustedes, gente que también siente dolor. Los entiendo. A todos nosotros, el simple hecho de envejecer nos duele”. Luego Blair dio detalles sobre sus limitaciones corporales: “Me resulta difícil estirarme debido al Ehler-Danlos. Tus músculos simplemente no son tan estables”.

“El Ehler-Danlos me pone muy, muy, muy rígida porque estiro mis músculos con demasiada facilidad y luego se aflojan y se quedan ahí. Entonces sufro algunas lesiones”, comentó después. Ante esa situación física adversa, Blair aseguró que se lo toma con calma y agregó: “Esto no es nada horrible, aterrador ni nada por el estilo. Es como una de esas cosas adicionales que se convierten en algo crónico y hay que tener cuidado porque la gente piensa que estirarse es muy bueno para uno y técnicamente no tengo permitido estirarme”.

Selma Blair, que ha estado lidiando con la EM, no deja que esto se interponga en su maternidad y tiempo familiar mientras ella, su hijo y su amado perro de servicio, Scout, salen a cenar a Craig's en West Hollywood. Backgrid/The Grosby Group

En cuanto a la esclerosis múltiple, ella se había mostrado positiva: “La EM está bien. Todavía estoy en remisión. Aunque me canso y estoy rígida todo el tiempo”, explicó Blair en un video que la captaba en una cama recibiendo una vía intravenosa, que, según ella, “ayuda mucho” y destacó que en vistas de monitorear la enfermedad se realiza distintos estudios de rutina y que todo pareciera mantenerse estable. De hecho, la actriz había realizado un viaje a Washington, D.C., con su hijo Arthur, de 12 años, y calificó el viaje, como “un momento hermoso”.

“Si estoy sola, me muevo y camino mejor”, compartió Blair, y concluyó: “Noto que cuando salgo, todavía es muy pronunciado (...) Sé que puede parecer extraño”. “Como no hablé con nadie más que tuviera EM, no sabía que podía aparecer y desaparecer de esa manera. Estaba acostumbrado a que las cosas fueran un poco más lineales”.

LA NACION