Selma Blair reveló que su esclerosis múltiple entró en etapa de remisión

Después de una larga, intensa y dolorosa lucha contra la esclerosis múltiple, Selma Blair finalmente puede festejar que se encuentra en remisión. La actriz de 49 años confirmó la feliz noticia el lunes pasado durante una conferencia de prensa que brindó para promocionar su documental, Introducing Selma Blair.

“ Mi diagnóstico es maravilloso ¡Estoy en remisión! El trasplante de células madres logró que esto sucediera ”, expresó ante la prensa. “La inflamación y las lesiones tardaron aproximadamente un año en desaparecer después de la aplicación de las células madre”, agregó.

A pesar de sentirse bien desde hace varios meses, la estrella prefirió ser cautelosa y esperar un tiempo antes de contarlo públicamente. “Me resistía a hablar de esto porque sentía la necesidad de estar más sana y más ‘arreglada’”, explicó. “He acumulado el equivalente a una vida de bagaje en el cerebro, el cual todavía necesita un poco de orden y aceptación”, dijo sobre su sentir.

“Me he sentido realmente mal e incomprendida durante tanto tiempo, que simplemente no era yo”, añadió. “Estaba muy quemada. Si hubo una razón para no detenerme y reequilibrarme después de haber sido golpeada tan fuerte, fue por mi hijo. No tenía ninguna intención de dejarlo solo en este momento”, dijo emocionada mencionando a Arthur, el niño de 10 años que le dio fuerzas para superar todo lo que atravesó.

Selma Blair nunca tuvo miedo de mostrar cómo atravesaba el tratamiento contra la esclerosis múltiple

Blair aseguró que recibir un diagnóstico así puede ser desolador para algunas personas, y que ella tuvo la suerte de contar con el apoyo de familiares y amigos, que la hicieron encarar la vida de otra forma. “Las personas a mi alrededor me cuidaron muy bien. Nunca me sentí extraña”, afirmó. “Estaba muy asustada en la vida, y de repente empezar a encontrar una identidad y una seguridad en mí, para establecer límites, manejar el tiempo y la energía, fue positivo. Estoy atravesando el mejor momento de mi vida”, culminó.

La actriz recibió su diagnóstico en octubre de 2018 pero decidió hacerlo público recién meses más tarde. La enfermedad fue avanzando rápidamente al punto en el que comenzó a tener dificultades para hablar y perdió la movilidad de su pierna izquierda, obligándola a usar un bastón para poder moverse.

En el documental, que se estrenará el próximo 15 de octubre en los cines de Estados Unidos y estará disponible por streaming a partir del 21 de ese mismo mes en Discovery+, se puede ver el difícil y doloroso camino que atravesó durante meses. Durante varias semanas, Blair permitió que las cámaras la siguieran paso a paso, cual reality show, mientras jugaba con su hijo, recibía quimioterapia y lidiaba con las frustraciones que la esclerosis provocaba en su día a día.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Legalmente rubia intentó inspirar a sus seguidores durante todo el proceso, celebrando con ellos cada avance. Días atrás publicó un video montando a caballo, un gran logro para ella luego de perder gran parte de la movilidad. “Lo hice. Me mantuve erguida y andando. Es algo enorme”, escribía. “Estoy muy orgullosa de que me estoy recuperando y de que me mantengo enfocada”.

LA NACION