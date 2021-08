El crudo relato de Selma Blair en el trailer de su documental: “Me dijeron que hiciera planes para morir”

En un conmovedor y crudo documental, Selma Blair mostrará otro costado de su vida: su pelea contra la esclerosis múltiple. El primer trailer de este trabajo salió a la luz en las últimas horas, dejando en evidencia el difícil camino que tuvo que atravesar la estrella al recibir el diagnóstico.

“Me gustaría que este documental sea tan dramático como yo”, afirma en un momento. “Me dijeron que hiciera planes para morir”, agrega Blair, de 49 años, en el primer clip de Introducing Selma Blair. “Y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”.

En los dos minutos y medio que se difundieron se puede ver el padecimiento que tuvo que soportar a lo largo del tratamiento que le salvó la vida. Crudo y real, así se puede definir el documental. “¿Sabés que antes me llamaste melodramática?”, expresa mientras habla por teléfono. “Pero todavía no has visto nada”, agrega.

Durante varias semanas Blair permitió que las cámaras la siguieran paso a paso, cual reality show, mientras jugaba con su hijo, recibía quimioterapia y lidiaba con las frustraciones que la esclerosis provocaba en su día a día. Su sentido del humor también se puede apreciar en los momentos dramáticos, como cuando lucha para poder subir una escalera y cuando hace chistes sobre su posible muerte.

“Estoy intentando parecer muerta para lograr un final dramático”, se la escucha decir mientras tirada en el suelo busca quedarse quieta y cierra los ojos.

Blair recibió su diagnóstico en octubre de 2018 pero decidió hacerlo público recién meses más tarde. La enfermedad fue avanzando rápidamente al punto en el que comenzó a tener dificultades para hablar y perdió la movilidad de su pierna izquierda, obligándola a usar un bastón para poder moverse.

“Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, escribía en un posteo en donde anunciaba los avances que logró con el tratamiento al cual se sometió.

“Esto es lo que pasa, la única vida que tenemos”, afirma con confianza. “Mi enfermedad no es una tragedia, pero me digo a mí misma: ‘¿Vas a vivir de forma que sea un ejemplo para ti y para tu hijo?’”, expresa poniendo en el centro de su inspiración a Arthur, de 10 años.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Legalmente rubia intenta inspirar a sus seguidores y celebrar con ellos cada avance. Días atrás publicó un video montando a caballo, un gran logro. “Lo hice. Me mantuve erguida y andando. Es algo enorme”, escribía. “Estoy muy orgullosa de que me estoy recuperando y de que me mantengo enfocada”.

Introducing Selma Blair se estrenará el próximo 15 de octubre en los cines de Estados Unidos y estará disponible por streaming a partir del 21 de ese mismo mes en Discovery+.

