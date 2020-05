TV: Separadas no regresará a la pantalla de eltrece

Separadas, la ficción de Polka no regresará a la pantalla Crédito: Gentileza eltrece

Pablo Montagna 12 de mayo de 2020 • 09:14

La ficción de Polka Separadas no retomará sus grabaciones , según pudo confirmar LA NACION. La economía es el factor principal para que la única ficción nacional que había este 2020 no tenga retorno al prime time de la televisión argentina

"La crisis económica impacta directo en la productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y al no poder volver a las grabaciones no puede seguir sosteniendo una ficción que no puede producir. Lamentablemente no se puede seguir", expresaron a LA NACION desde eltrece y la productora.

Polka se comunicó ayer con cada uno de los actores y actrices que integran la tira para darles esta mala noticia, ya que aún mantenían esperanzas de que después de la cuarentena por la pandemia de coronavirus se retomaran las grabaciones, incluso eltrece emitió algunos spots sobre el "pronto regreso" de la historia protagonizada por Celeste Cid, Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Julieta Zylberberg y Gimena Accardi , pero finalmente eso no sucederá.

La ficción había suspendido sus grabaciones el lunes 16 de marzo , unos días antes de que se declarara la cuarentena obligatoria. Si bien en los próximos días habrá algunas flexibilizaciones respecto de lo que se puede y no se puede hacer, el rubro entretenimiento no está incluido y con ello todo lo que significa el trabajo de los actores (la Asociación Argentina de Actores había suspendido las actividades de rodaje de cine, TV y publicidad de modo preventivo en medio de la pandemia y siguen manteniendo esta misma medida).

Con esta decisión tomada, la franja horaria que ocupaba Separadas quedará en manos del programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo , mientras que el canal espera además que regrese a su pantalla Marcelo Tinelli con la nueva temporada de Bailando por un sueño. Si bien se había anunciado como fecha tentativa el 1° de junio, esa opción ya se descartó y se espera que vuelva a mediados o a fin de junio.

Por otro lado y con esta preocupante noticia de fondo, según pudo saber LA NACION, Polka espera poder terminar de grabar la segunda temporada de El Tigre Verón, miniserie protagonizada por Julio Chávez, a la que le quedan de 10 a 12 días de grabación, pero eso dependerá de si puede o no retomar su actividad en el corto plazo.