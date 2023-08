escuchar

Julieta Nair Calvo es parte de uno de los éxitos teatrales de esta temporada, Tootsie, la obra en la que comparte escenario con Nicolás Vázquez. Allí interpreta a una mujer que se enamora de otra, sin imaginar que en realidad se trata de un hombre travestido. En una reciente entrevista, la actriz explicó cuál considera que es la clave del éxito de la pieza, pero también recordó su reciente encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Julieta Nair Calvo protagoniza Tootsie junto a Nicolás Vázquez Rodrigo Nespolo - LA NACION

“ Nico está muy pendiente siempre de que nos llevemos bien, de que estemos cómodos. Es un líder muy positivo. Nosotros, los miembros del elenco que somos 18, nos hablamos antes de la función. Tenemos un rito antes de salir a escena, detrás del telón: juntamos nuestras manos y nos decimos ‘¡Vamos a disfrutar!’. Y siempre nos emocionamos. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que contar bien la historia y ser responsables con la gente que nos fue a ver ”, reveló la actriz, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y continuó: “¡El teatro es tan lindo, porque está vivo! Ninguna función es igual a otra, porque el público va cambiando. Siempre pienso: “Quizá aquí hay gente que está viendo teatro por primera vez. Eso es maravilloso. Yo nunca hago algo de taquito. Intento siempre estar presente, buscando algún detalle. Si bien es el mismo texto, intento darle alguna vuelta”.

Nair Calvo se refirió, además, a la similitud entre su nuevo personaje y el que encarnó en Las Estrellas, la chef Jazmín, quien en la ficción de eltrece vivía un romance con Flor, el personaje de Violeta Urtizberea. “Si bien he querido a todos los personajes que me tocó encarar, y a todos los he hecho con la misma responsabilidad y con las mismas ganas, el de Las Estrellas es muy especial, no solo por lo que significó en mi carrera al hacerme tan conocida, sino por su tinte de verdad y el compromiso que representó a nivel actoral. No solo tenía que hacer algo que nunca había hecho, sino que fue algo que trajo mucha cola en la vida de muchas personas. Y eso es lo más lindo de ser artista”, recordó.

Y agregó: “Recibí de todo. Si bien las redes sociales ya existían, no estaba tan fuertes como ahora y había espacio para una comunicación más real. Me escribían cartas, me las llevaban a la salida del teatro, me pedían que les firmara fotos... Había algo más humano, menos cibernético, que también era hermoso, porque me permitía ver las caras de las chicas y los chicos que venían a la salida de Polka y me decían llorando lo que les pasaba. Era como una catarsis y eso hacía que yo me sintiera responsable, que quisiera escucharlos y que mi trabajo siguiera haciéndoles bien”.

La actriz, que se encuentra en pareja con el empresario gastronómico Andrés Rolando, aseguró que, a diferencia de algunos de sus personajes más icónicos, nunca se sintió atraída por una mujer, pero aclaró que entiende “perfectamente” que es algo que le “puede llegar a ocurrir”.

Julieta Nair Calvo junto a su esposo Andrés Rolando y su hijo Valentino instagram @julietanaircalvo

En febrero de 2022 Nair Calvo y Rolando se convirtieron en padres de Valentino, el primer hijo de ambos. Ahora, su regreso al teatro cambió la rutina familiar. “Es bravo, porque cuando tenés un bebé no es lo mismo trabajar de noche que hacerlo de día. ¡Ahí sí tengo que rezar!”, bromeó. “Hay todo un plan, pero como le pasa a todos los padres que trabajan, hay días que se hace más fácil y otros en los que cuesta un poco más. Yo vuelvo a casa a la una de la mañana y por ahí ya no lo veo ”, explicó. Y reveló: “El está tratando de acomodar su trabajo de oficina de día para estar a la noche con él, porque la que está de día con el bebé en general soy yo. Hay que tratar de hacerlo de una manera pensada y con calma”.

La reunión con Messi y Antonela

A finales de marzo, Rolando recibió en su restaurante, Trade Sky Bar, nada menos que a Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo. Después de la función, Nair Calvo y Vázquez se sumaron a la reunión. En la entrevista, recordó aquel momento: “ Fueron muy divinos. Ellos fueron a cenar con sus familiares de Rosario y cuando nosotros terminamos la función, con Nico fuimos para allá. Obviamente, de esto no sabía nadie para que no se generara el revuelo que se venía armando cada vez que Leo iba a algún lugar, que no lo dejaban ni salir. La idea era que pasaran un buen momento”.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a Julieta Nair Calvo y su pareja Andrés Rolando Instagram @julietanaircalvo

“Se dio todo de una manera perfecta, porque incluso la gente que estaba cenando en el restaurante lo miraba, pero nadie lo quiso molestar. Él se sintió muy cómodo. Cuando llegamos, Nico, que es su amigo, fue a su mesa y yo, por supuesto, me quedé con mi marido en un costado, porque no los quería molestar. En un momento, Nico nos hace señas y nos invita a sentarnos en la mesa. Ahí charlamos como una hora con ellos. Yo charlé más con Antonela sobre nuestros hijos, cosas de mamás. ¡Ni se mencionó la palabra fútbol! Me pareció divina. Me parecieron súper amorosos y generosos. De hecho, él cuando se fue nos pidió la cuenta, pero mi marido le dijo que estaba loco, que lo invitaba él ”, rememoró.

LA NACION