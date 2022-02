Shailene Woodley rompió su compromiso matrimonial con la estrella de la NFL Aaron Rodgers: ¿diferencias ideológicas?

Tras dos años de noviazgo, Shailene Woodley y el jugador de fútbol americano de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, han puesto fin a su romance y compromiso.

“Fue una separación amistosa, simplemente no estaba funcionando”, afirmó una fuente cercana a la pareja en declaraciones a la revista People luego de que trascendiera la noticia de la separación. “Son personas muy diferentes, con carreras muy distintas y con mucha actividad. Hubo obstáculos que no pudieron superar pero seguirán siendo amigos. Sencillamente es que no funcionó para ellos”.

Otras fuentes apuntan a ciertas diferencias políticas entre ambos. Rodgers fue recientemente el centro de una controversia en relación a su postura frente a la vacunación contra el Covid. En tanto, Woodley destaca por su activismo ambiental, lo cual le valió un arresto durante una protesta de rechazo al proyecto de un oleoducto en Dakota del Norte. La actriz también respaldó a Bernie Sanders en las últimas elecciones.

Woodley y Rodgers anunciaron su compromiso en febrero pasado. Sin embargo, meses más tarde confirmaron a Entertainment Tonight que no tenían planes de boda.

“Cuando nos comprometimos decidimos que no se lo íbamos a decir a nadie, guardamos el secreto por mucho tiempo, disfrutando del amor en nuestra pequeña burbuja”, declaró entonces Woodley sobre su prometido.

Las sospechas de que ambos habían comenzado una relación surgieron al poco tiempo del anuncio de Shailene de su separación de Ben Volavola. El primero en hacer declaraciones fue Rodgers. “He tomado decisiones en mi vida últimamente que me ubicaron en un mejor lugar. Todo se está acomodando y estos meses fueron muy divertidos, y todo empieza por el amor”, manifestaba el deportista en septiembre de 2020.

No bastó mucho más para que los medios confirmaran, por fuentes cercanas a la pareja, que estaban en un vínculo de bajo perfil. “Están enfocados en sus carreras, pero al mismo tiempo quieren que su relación funcione, aunque eso implique que sea a la distancia por un tiempo”, trascendió en 2020. Finalmente, en febrero de 2021, los rumores se confirmaron, pero con un dato extra: el compromiso. Cuando Rodgers recibió el premio MVP al “jugador más valioso” en la gala de honor de la NFL, contó que estaba comprometido. Como efecto dominó, a los pocos días, el 22 de febrero, la actriz de Big Little Lies anunciaba las buenas nuevas en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“Queríamos decirlo antes de que se nos adelante otra persona”, aclaró. “Por eso guardamos la noticia por meses y realmente no puedo creer la reacción que tuvo, lo cual nos llevó a seguir preservando la relación y esa burbuja que tenemos”, contó. “Antes de conocer a Aaron, no tenía idea de fútbol americano. Estoy aprendiendo constantemente, yo lo conocí como un nerd al que le gusta el programa Jeopardy que da la casualidad que es un gran jugador, pero no crecí en un contexto en el que se miraba deportes”, confesó la actriz entre risas.

Woodley y Rodgers comenzaron a vivir juntos al poco tiempo de conocerse y compartieron desde entonces la necesidad de preservar su vínculo de la prensa. “Antes de contar sobre el compromiso teníamos esa sensación de que éramos personas anónimas, por eso pudimos conocernos en profundidad, porque no teníamos caos alrededor, ningún ruido externo”, declaró Shailene.

“Yo valoro mucho la honestidad, no deberíamos tener que mostrarnos diferentes a lo que somos, eso es agotador. A veces, para preservarnos, nos mentimos a nosotros mismos, pero la verdad siempre vuelve”, aseguró la actriz que siempre supo, dentro del sistema, vivir con sus propias reglas.

En el último año, la actriz comenzó a abrirse más con la prensa, con la que no solo compartió su flamante compromiso sino también un momento de su vida que afortunadamente pudo dejar atrás. En diálogo con The Hollywood Reporter, Woodley contó que tuvo un problema de salud que casi deja trunca su carrera y que la “debilitó por completo”, hasta casi destruirla. “Nunca hablé de esto públicamente [apenas se refirió al tema con el New York Times], y un día lo haré, pero estaba muy, muy enferma a mis 20. Mientras estaba haciendo las películas de Divergente y trabajando duro, también estaba luchando con una situación física profundamente personal y aterradora”, declaró, remarcando que se trataba de una enfermedad subestimada. “A menos que alguien pueda ver que tenés un brazo roto o una pierna rota, es realmente difícil para las personas identificarse con el dolor que sentís, porque lo que estás experimentando es un dolor silencioso e invisible”, remarcó.

“Hubo un período enorme de tiempo en el que la ansiedad, el miedo y la competitividad estuvieron definitivamente en mi mente y mi ego en una forma en la que no estuvieron cuando era niña”, reveló. “Ahora estoy ‘del otro lado’, muy agradecida de haber caminado esa línea de fuego porque ahora sé que no quiero volver a ella nunca más (...), aunque me hizo aprender la increíblemente difícil tarea de la vida de no importarme lo que la gente piense de mí. Cuanto más prestaba atención al ruido que me rodeaba, más tardaba mi cuerpo y mi mente en sanar porque no estaba enfocada en mí misma, estaba enfocada en una imagen de mí misma vista a través del lente de los demás”. En otra ocasión, Woodley también había contado que en su adolescencia fue diagnosticada con escoliosis, por lo que recibió tratamiento hasta los 17 años.