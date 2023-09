escuchar

Shakira, de 46 años, lleva más de un año aprovechando sus canciones para hablar de su corazón roto, desahogarse y lanzar dardos contra su expareja, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía. El single, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, junto a Bizarrap, tomó por sorpresa a todos por las duras palabras que lanzaba contra el futbolista catalán. E incluso contra su exsuegra. Sin embargo, el público ya está más que acostumbrado a que la artista colombiana revele aspectos de su vida a través de las letras de sus canciones. En su nuevo tema, “El Jefe” —colaboración con el grupo estadounidense de música mexicana Fuerza Regida—, que se estrenó ayer y que conforma una crítica a la discriminación laboral, la cantante lo ha vuelto a hacer. Esta vez con unas palabras dedicadas a su exsuegro, Joan Piqué; y también ha querido resaltar el protagonismo en su vida y en la de sus dos hijos de Lili Melgar, que ejerció de niñera de Milan y Sasha desde que ambos eran pequeños.

La letra del nuevo sencillo no tiene desperdicio: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, publicó Shakira en sus redes como mensaje para promocionar el lanzamiento de la canción. Unas palabras que han causado especial controversia entre sus seguidores y de las que han salido múltiples teorías. “El Jefe”, tema que empieza con el mítico “Shakira, Shakira” de “Hips Don’t Lie”, tiene como foco la desigualdad laboral. La canción cuenta la historia de un empleado y su diferencia de sueldo con respecto a su jefe.

Tal como muchos se han lanzado a comentar en las redes, lo que más ha sorprendido a los seguidores de la colombiana es la presencia de Lili Melgar en el videoclip. Además de regalarle un primer plano a cámara lenta en el video musical, Shakira pronuncia una frase sobre la cuidadora que ha sembrado polémica en internet: “Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”. Según algunos rumores publicados por muchos medios de comunicación, esto sería otra directa al exfutbolista, puesto que este habría despedido a la trabajadora injustamente sin darle la indemnización que le correspondía. Algo que habría confirmado la propia hija de Melgar, que ha compartido diferentes mensajes en su cuenta de X (antes Twitter), con frases como “Para ti esta canción mamá” o “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira” . Dariana Melgar, además, parece confirmar que su madre fue despedida de forma improcedente, pues también ha compartido una publicación con el siguiente mensaje: “Para los que no saben el contexto de esta parte de la canción: ella es Lili Melgar nana de los niños de Shakira. Lili sale en el video y Shakira menciona que no fue indemnizada, se sabe que Piqué no pago lo que a ella le debía. Por eso la referencia”.

La niñera de los hijos que Shakira comparte con Piqué ha sido una especial compañera de la artista en cada paso de este último año. Según múltiples publicaciones, Melgar fue la persona que ayudó a la cantante colombiana a encontrar pruebas para demostrar que Piqué le estaba siendo infiel . Y lo logró. Fue ella misma la que se percató de que cada vez que Shakira se iba de viaje por trabajo, su comida se acababa rápidamente― no hay mejor ejemplo que el polémico y comentado frasco de mermelada. “Iba a la heladera para conocer la verdad”, contó la cantante en una entrevista para el programa británico This Morning. Gracias a su colaboración, la artista pudo confirmar la infidelidad, que acabó finalmente con su relación de más de 12 años en junio de 2022. Según apuntan las teorías nacidas tras la nueva canción, Shakira habría pagado más de un millón de euros por la aparición de Melgar en el videoclip, que tan solo en cuatro horas acumuló más de dos millones de visualizaciones. La relación entre ambas se ha reforzado con el tiempo y ahora, la niñera de Milan y Sasha, vive con la artista en Miami, ciudad a la que se mudó la cantante tras llegar a un acuerdo sobre la custodia de los niños tras meses de duras negociaciones con Piqué.

El video ha tenido especial interés en las últimas horas, al ascender a la pirámide de visualizaciones en YouTube. En él, Shakira ha querido ser fiel al estilo norteño de la canción, por lo que se atreve a montar a caballo y luce diferentes looks de aire texano ―botas que llegan hasta las rodillas y un sombrero vaquero a juego con un vestido con flecos― que han sido especialmente aplaudidos en redes sociales.

