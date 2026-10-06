Shakira y Piqué se volvieron a ver las caras en un juzgado de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos

Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se han encontrado este martes en los juzgados de Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, respectivamente, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron en 2022.

La expareja, que en diciembre de 2022 ratificó ante un juez de la capital catalana su acuerdo de separación, ha vuelto a encontrarse este 6 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visita de sus hijos, que viven en Miami, Estados Unidos, con la cantante colombiana desde abril de 2023, pocos meses después de que anunciaran su ruptura.

En un comunicado al que ha tenido acceso [el diario español] EL PAIS, Shakira precisa que no es su intención “reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”. “Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona [donde reside Piqué] no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”. Además, según el comunicado (que lleva por título Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños), solicita que en los períodos vacacionales de pocos días, “sea el padre quien viaje a Miami”. “Así se evita que los menores realicen viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”.

Gerard Piqué, a la salida del juzgado Marta Pérez - EFE

El objetivo de la cantante colombiana es que “los niños puedan mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar”, ya que es la “manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”. El escrito concluye con la solicitud de preservar y respetar la intimidad de los menores.

La artista colombiana regresó a Madrid el pasado 14 de septiembre, días antes de que comenzase su exitosa residencia de conciertos en la capital española, a la que acaba de sumar una nueva fecha como despedida final, el próximo lunes 12 de octubre. Durante cuatro fines de semana consecutivos, la estrella oriunda de Barranquilla se ha subido al escenario del Makondo Park, el parque temático que ha creado para los asistentes al concierto en Villaverde Alto, en Madrid. El mismo día que Shakira comunicaba ese nuevo concierto, Piqué, junto al streamer y empresario Ibai Llanos, anunciaba una nueva ronda de inversión de 3.750.000 euros en la marca de snaks de chocolate Plesh, que nació en 2024 y en la que el exfutbolista ya había invertido con anterioridad.

Shakira saluda a una pequeña fan a la salida del juzgado de Barcelona Marta Pérez - EFE

Aprovechando precisamente unos días de descanso de la residencia, Shakira ha viajado hasta Barcelona este martes para la cita en los juzgados con el padre de sus hijos, quienes también tienen una aparición estelar en las grandes pantallas de su show durante la canción “Acróstico”. Tal y como ha explicado a La Vanguardia Ramón Tamborero, letrado del exfutbolista del Barcelona, la expareja estuvo negociando hasta el último momento, con intervención de la juez y de la fiscalía, para tratar de evitar llegar a juicio este martes.

El comienzo y 12 años de amor

Shakira y Piqué se conocieron poco antes del Mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica en 2010 en el que España se alzó con su primera estrella, tal y como sus protagonistas relataron durante los más de 12 años que duró su relación. “Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar en la ceremonia de clausura [”Waka Waka] y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido”, explicó el exdeportista en el diario L’Esportiu en 2020.

La confirmación tardaría unos meses en llegar. “Les presento a mi sol”, publicó la cantante en su perfil de Twitter (hoy X). Poco más de un año después, la pareja anunciaba la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, Milan, que nació el 22 de enero de 2013. Un año y medio después, en agosto de 2014, confirmaban un segundo embarazo. Sasha nació el 29 de enero de 2015, también en Barcelona.

En una entrevista en 2017 con la edición italiana de Vanity Fair, Shakira explicó que estuvo a punto de abandonar su carrera profesional para centrarse en su faceta como madre, pero que fue su entonces pareja quien la animó a no dejar su exitoso trabajo. “Decicí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente, volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo”, contó. Y añadió: “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo solo estaba asustada, aterrorizada”.

Shakira a la salida de los juzgados de Barcelona tras llegar a un acuerdo de separación con Piqué, el 1 de diciembre de 2022.Anadolu (Anadolu Agency via Getty Images)

Tras 12 años de relación y dos hijos en común, la pareja, que nunca llegó a casarse, anunciaba su ruptura en junio de 2022. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, explicaban en un escueto comunicado de 26 palabras. Entonces comenzó una batalla judicial por la custodia de sus dos hijos. Los proyectos de cada uno los separaban: ella quería vivir en Miami para apostar por la música y él seguir en Barcelona por su carrera deportiva. Finalmente, llegaron a un acuerdo por el que la colombiana se quedaba con la custodia de los niños y Piqué podía ir a visitarles tantas veces como quisiera, y los gastos correrían a cuenta de los dos progenitores. “Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, contó a la revista Elle en septiembre de 2022 sobre una ruptura muy mediática.

Meses después de anunciar la separación lanzó algunas de las canciones de mayor éxito de su carrera, como Te felicito, Monotonía y Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66 —y que uno de sus versos ha dado nombre a su residencia en Madrid, Las mujeres ya no lloran—, en las que Shakira dejaba claro que en la ruptura hubo terceras personas por parte de él. “Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar”, explicó ella en su perfil de Instagram sobre su mudanza. Y añadió: “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”. A pesar de que parecía que la expareja había encontrado la paz, este nuevo proceso judicial confirma que ese entendimiento ya no es válido, al menos para una de las partes.