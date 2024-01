escuchar

Desde hace varios años, Shannen Doherty viene librando una dura y larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, en las últimas horas la actriz compartió la buena noticia de un gran avance que experimentó, al cual describió como un “milagro”.

La estrella de Beverly Hills, 90210, que tiene cáncer de mama en fase 4, dijo que los resultados de un tratamiento reciente le han dado una nueva esperanza para el futuro. “ No voy a decir lo que es, pero estoy con una nueva terapia contra el cáncer. Después de cuatro tratamientos, realmente no vimos una diferencia y todo el mundo quería que cambiara, pero yo pensaba: ‘Vamos a seguir con esto y ver’ ”, contó durante una charla con su médico oncólogo, Amin Mirhadi, en el episodio del lunes de su podcast Let’s Be Clear.

“ Pero, después del sexto o séptimo tratamiento, realmente vimos que rompía la barrera hematoencefálica ”, añadió la estrella de 52 años. Además, dijo que la respuesta de su cuerpo al nuevo tratamiento ha sido un “milagro”, y añadió: “ Para mí, eso resulta un milagro, porque en cierto modo tiré los dados y dije: ‘Sigamos adelante’ ”.

“El hecho de que rompa la barrera hematoencefálica es un milagro de ese fármaco, un milagro de la intervención de Dios, que dijo: ‘Voy a darle un respiro’”, continuó contando, feliz por lo que sucedió. “A veces buscás milagros en los lugares equivocados y los tenés delante de tus narices”.

A la protagonista de Beverly Hills 90210 le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, y después de haberse sometido a una mastectomía, y sesiones de quimio y radioterapia, anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión. Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

Shannen Doherty en uno de los tantos posteos que realizó en redes sociales hablando del cáncer Collage

En el mes de junio, la actriz reveló que el cáncer de mama que estaba batallando se había extendido al cerebro. “El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. El video de ayer mostraba el proceso de ajuste de la máscara que uso durante la radiación”, dijo haciendo referencia a unas imágenes que compartió en sus redes sociales. También contó que meses antes se había sometido en secreto a una operación para extirpar el tumor y comenzar el tratamiento de radiación. “Hay una lucha por mi vida, con la que lidio cada día”, dijo Doherty el domingo. “Creo que estoy muy bien”.

“Nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico”, le dijo a Good Morning America en febrero de 2020. “Todavía nos queda vida por delante”, agregó.

A pesar de los golpes, Doherty asegura que no le teme a la muerte: “Sé adónde voy. Conozco a las personas que voy a ver. Creo que tendría miedo de morir si no fuera una buena persona, pero lo soy”, explicó. Y señaló: “No quiero morir. Esa es la diferencia. No tengo miedo de morir. Simplemente, no quiero hacerlo”.

Mientras sigue enfrentando los altibajos en su tratamiento, Shannen agradece estar rodeada de afecto. “Creo que no hubo ni habrá ninguna decisión que no haya consultado con mi madre. La amo y le estoy totalmente agradecida por ser una mamá increíble. También cuento con el apoyo incondicional de mi hermano y sus hijos, mi perro y mis otros animales”, aseguró. También habló de la actitud positiva que la ayuda a sobrellevar las noticias más difíciles. “Me está yendo bien, estoy bien”, dijo con optimismo en el medio de la larga lucha que lleva desde hace ya muchos años. “Me siento fuerte, sana, confiada y feliz”, agregó, demostrando que nada la detiene.

LA NACION

