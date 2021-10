Shannen Doherty, en plena batalla contra el cáncer: “Voy a seguir luchando”

Shannen Doherty sigue compartiendo su lucha con sus seguidores. La actriz, que tiene cáncer de mama en estadio IV, dijo en diálogo con Good Morning America: “Voy a seguir luchando para continuar con vida”. En el mes de concientización sobre esta enfermedad, la estrella de 50 años, que se hizo conocida por su papel de Brenda en Beverly Hills 90210, contó que quiere seguir compartiendo tiempo con sus familiares y amigos. Además dio a entender que no le gustaría que “la descarten” por estar enferma.

Doherty, que todavía está trabajando, dice que no quiere que la vean como si se estuviera muriendo sino como alguien que va a seguir luchando para mantenerse con vida. “Eso es algo que realmente me gustaría, que la gente dejara de asumir y nos diera la oportunidad de demostrar que están equivocados”, dijo. En este duro momento, la actriz pasa “mucho tiempo con amigos y familiares” y continúa en movimiento. “ A muchas personas a las que se les diagnostica la Etapa IV las descartan. Se supone que no pueden trabajar o que no pueden trabajar a su máxima capacidad, y eso no es cierto “, indicó. Sobre su potencial, la actriz dijo que se encuentra en un nivel actoral muy alto.

La estrella de televisión fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y luego entró en remisión en 2017. Sin embargo, en febrero del año pasado, se reveló que el cáncer había regresado y que estaba luchando contra uno en etapa IV. Doherty apareció en GMA en ese entonces para compartir la preocupante noticia de su diagnóstico y dijo que la enfermedad había regresado agresivamente a principios de 2019. La actriz explicó en ese momento que inicialmente había mantenido la noticia en privado, pero quería contárselo a los fanáticos antes de que se hiciera público en los documentos judiciales que eran parte de una demanda en curso contra la compañía de seguros State Farm por los daños a su casa por un incendio forestal en 2018.

Desde que reveló su diagnóstico, la actriz ha dicho que se ha sentido bien y le aseguró a Elle en marzo que “le queda mucha vida”. “Siento que soy un ser humano muy, muy sano”, dijo en ese momento. “Es difícil terminar con tus asuntos cuando sentís que vas a vivir otros 10 o 15 años”.

Las caras de Beverly Hills 90210, la exitosa serie de los 90 Archivo

Ficción y realidad

Después de 40 de carrera actoral, Doherty, quien tuvo una segunda etapa de éxito a finales de los 90 con Charmed, habló sobre su enfermedad en una película para televisión, Breast Cancer Bucket List, el primer proyecto de ficción en el que ella aborda la cuestión del cáncer. Cuenta que ha sido “bastante cuidadosa” a la hora de llevar su experiencia al mundo actoral, pero que el guion la convenció. A propósito del lanzamiento de la película, Doherty ha contado que, en su día a día, trata de no poner demasiado el foco en su enfermedad. “Mi marido dice que nunca sabrías que tengo cáncer -cuenta sobre quien es su esposo desde hace una década, el fotógrafo Kurt Iswarienko- Nunca me quejo. Ni hablo de ello. En este punto, es parte de la vida”, explica.

La actriz explica que siente que tiene “una mayor responsabilidad” en su vida pública, que hasta ahora ha separado de su vida actoral. Responsabilidad “acerca de hablar sobre el cáncer y quizá de educar más a la gente, de hacerles saber que quienes están en grado cuatro están muy vivos, muy activos” , ha contado en una charla telemática con varios periodistas durante la presentación del proyecto, donde afirma que no ha tenido que dar consejos al resto de las actrices ni a la directora. “Esas fabulosas mujeres hicieron un trabajo genial con todo el proceso de preparación. Todas nos mostramos, fuimos muy honestas. Fue un increíble placer ser parte de ello”, cuenta.

En la película, una de las protagonistas, diagnosticada con cáncer, tiene una lista de deseos que quiere cumplir antes de morir y que va tachando poco a poco. Pero Doherty afirma que no está en ese punto. “Creo que una lista de deseos sería raro en mi situación, porque supondría que estoy tratando de quitarme cosas antes de que se me acabe el tiempo. Yo no tengo lista porque voy a ser la persona con cáncer que más viva del mundo -asegura- Si tuviera que pedir un deseo, sería simplemente vivir. Es lo único que hay en mi lista por ahora”.

Una buena noticia

En medio de su lucha, Doherty recibió una buena noticia: un jurado federal de Los Ángeles le otorgó 6.3 millones de dólares a raíz de la demanda que alegaba que State Farm no le había pagado lo suficiente por los daños a su casa en el incendio forestal que asoló California en 2018.

El jurado determinó que el hecho de que la compañía de seguros no pagara los beneficios de la póliza para la casa de Doherty en Malibu fue “irrazonable y sin una causa adecuada”. El veredicto cubre tanto los daños a la casa y propiedad de Doherty, la angustia emocional y los honorarios de abogados.

“Agradecemos a los miembros del jurado por su cuidadosa consideración del caso de Shannen”, dijo su abogado en un comunicado. “Nos alegra que hayan visto el caso de la forma en que lo hacemos nosotros. Esto debería servir como un mensaje a State Farm y otras instituciones de que no deben olvidar que están tratando con seres humanos”.