Shannen Doherty decidió no guardarse nada. En su podcast, Let’s be clear, que ideó como una especie de diario para compartir con sus seguidores las instancias de su tratamiento contra el cáncer y también de su vida cotidiana, la actriz no para de hacer catarsis. En el primer episodio, reveló que el motivo del divorcio: aseguró que descubrió que su marido le era infiel a principio de este año, poco antes de someterse a la cirugía en la que se le extrajo un tumor cerebral. Para el segundo, se enfocó en una de sus enemigas históricas: Alyssa Milano.

Charmed, la serie que marcó a una generación y que parece ser una fuente inagotable de conflictos

El conflicto entre dos de las protagonistas de la recordada serie Charmed parece no tener fin, a pesar de que Milano aseguró haberse acercado a su colega cuando se enteró de su duro diagnóstico. Aprovechando la presencia de Holly Marie Combs, la tercera protagonista del ciclo, Doherty se refirió a la complicada relación que mantuvieron hace dos décadas y que desembocó en su renuncia al programa.

Las actrices, que son amigas desde hace más de treinta años, fueron las primeras elegidas por el productor Aaron Spelling para interpretar a Prue y Piper, dos de las tres hermanas hechiceras. Según revelaron, Milano obtuvo el rol de Phoebe luego de que Lori Rim, la actriz que había sido escogida, se bajó del proyecto porque su religión le prohibía interpretar a una bruja.

En ese momento, Doherty había abandonado otro de los éxitos de Spelling, Beverly Hills 90210, por problemas de convivencia con sus compañeras Tori Spelling y Jennie Garth. Por eso, este proyecto marcaba un nuevo comienzo. Y la presencia de su amiga Holly Marie le aseguraba un mejor clima en el set. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. Según contó la actriz, los celos y la competencia se volvieron, una vez más, moneda corriente.

La actriz puso como ejemplo la reacción de algunos de sus compañeros de elenco cuando la vieron en la portada de la revista Rolling Stone. “Estaban superenojados porque no habían sido incluidos. ¡Es la portada de Rolling Stone! ¿Cómo iba a negarme?”, indicó. Y recordó: “Estaba sucediendo otra vez: la competitividad empezaba. No lo digo por Holly, lo digo por Alyssa y por mí. Había una falta de apoyo femenino”.

“Competíamos entre nosotras, y también por vos”, le dijo la actriz a su compañera. “Y fue realmente interesante que ella intentara alejarte de mí. Y, efectivamente, eso sucedió en esa segunda temporada”, disparó. Doherty recordó entones un episodio que ocurrió luego de que Combs tuviera que ser operada de urgencia de un tumor en el útero.

Las protagonistas de las tres primeras temporadas de la serie basada en tres hermanas brujas que luchaban contra demonios

“Mi padre estaba enfermo y eso me tenía angustiada, porque los hospitales me asustaban muchísimo. Esperé 24 horas después de tu cirugía para ir a verte, y luego ni siquiera fue fácil para mí ingresar. Alyssa y su mamá me dijeron que ni siquiera podía entrar. Estaban impidiendo que la gente te viera. En ese momento no lo sabías. Recuerdo que me enviaste un mensaje de texto y me dijiste: ‘Amiga, ¿vas a venir a verme?’ Sentí tu dolor de pensar que te había abandonado, pero también sentí mi enojo porque no me dejaran verte”, recordó.

“La familia de Milano se abalanzó y provocó una extraña división entre nosotras dos, que luego continuó. Creo que lloré todas las noches de la segunda temporada”, indicó.

Combs coincidió en que la segunda temporada fue difícil. “Estaban pasando muchas cosas detrás de cámaras”, reveló. E indicó que al haber sido criada por padres adolescentes y formar parte de una familia numerosa, le pareció “muy seductor” que la familia de Milano quisiera “adoptarla”. “Quería que todos nos lleváramos bien. Quería que el show fuera exitoso. No había ángeles. No había demonios. Todos tenemos días malos. Todos tenemos días buenos. Pero faltaba conciencia del panorama y simplemente estar agradecidas por tener trabajo, y por estar en la posición hacer algo que nos gustaba. Y eso no era algo que sucediera fácilmente, ni con normalidad, ni de forma rutinaria”.

Hace algún tiempo, Milano dio su propia versión sobre los motivos del conflicto: “Holly y Shannen eran mejores amigas desde 10 años antes de comenzar la serie, así que la convivencia tuvo mucho de escuela secundaria”. Aquel comentario le cayó muy mal a Combs, que sin dudarlo, le respondió: “Trabajar en Charmed no se pareció en nada al colegio. Yo fui a la secundaria. Fue un trabajo importante para mí y siempre lo será”, escribió, haciendo alusión a que su colega no había concurrido al colegio porque sus padres habían priorizado que trabajara.

Milano, Doherty y Combs Grosby Group

Tiempo después, Milano dio a entender que los conflictos habían quedado enterrados. La actriz reveló en 2016 que se había contactado con Doherty al enterarse de que le habían diagnosticado cáncer, y que se habían mantenido en contacto al menos una vez a la semana desde entonces. En 2021, la actriz aceptó públicamente parte de la culpa por los conflictos en el set: “Podría asumir la responsabilidad de gran parte de la tensión que teníamos. Creo que una buena parte de nuestra lucha surgió de sentir que yo estaba en competencia, en lugar de la hermandad de la que se trataba el programa. Tengo algo de culpa en eso”, indicó.

Lo cierto es que Doherty abandonó la serie al final de la tercera temporada. Esta vez, no se fue de viaje como Brenda Walsh, su personaje en Beverly Hills 90210. Prue moría de la manera más cruel en manos de un demonio. Y para que no quedaran dudas de que nunca iba a volver, la producción la reemplazó por Rose McGowan, que debutó en la cuarta temporada en la piel de una cuarta hermana que nunca había sido mencionada.

LA NACION