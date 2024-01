escuchar

Otra vez, la historia de amor de Sharon y Ozzy Osbourne volvió al centro de la polémica. En esta oportunidad, fue la presentadora quien en el programa que anima en la televisión británica disparó una terrible revelación que dejó a todos con la boca abierta. En medio del relato en el que dio detalles de cómo reaccionó cuando se enteró de que el exlíder de Back Sabbath le había sido infiel, contó, sin vueltas: “Tomé... no sé cuántas pastillas”. Ese día, Sharon se “quiso morir”.

La presentadora y exmanager de los proyectos artísticos de su marido abrió su corazón, otra vez, sobre el escenario de su programa Sharon Osbourne: Cut The Crap. La figura de la TV londinense, de 71 años, habló de su intento de suicidio, hecho que sucedió luego de enterarse de la infidelidad de su esposo. “Él siempre, siempre tuvo fans y yo estaba muy acostumbrada a eso”, explicó, según consignó el periódico británico The Mirror. “Pero cuando sabe el nombre de esa persona, dónde vive y dónde trabaja ya es algo completamente diferente, porque quiere decir que está involucrado emocionalmente”, agregó. Osbourne hizo así referencia a una aventura en particular que tuvo Ozzy, con una mujer de la que tenía más información y cotidianidad.

Sharon y Ozzy se separaron en 2016, pero luego de un tiempo volvieron a apostar por la relación y renovaron sus votos Archivo

La estrella de la TV, que comparte con Ozzy sus hijas Aimee, de 40 años y Kelly, de 39, y su hijo Jack, de 38, contó que tomó pastillas y que quiso suicidarse y que parte de esa determinación surgió porque sintió, además, que sus hijos podrían “cuidarse a sí mismos” ya que eran “mayores”. ”Así que tomé una sobredosis y me encerré en el dormitorio”, recordó. “La empleada intentó entrar a la habitación a limpiar y me vio”, completó.

Una historia turbulenta

Ozzy y Sharon se conocieron a mediados de los setenta cuando Black Sabbath estaba en el pico de su fama. El 4 de junio de 1982 se casaron y tuvieron tres hijos, Aimee, Kelly y Jack. Con excepción de Aimee, la familia protagonizó el exitoso reality The Osbournes que duró tres años. En mayo de 2016, luego de 33 años juntos, se separaron. Según publicó el portal E! Entertainment, la decisión había sido de común acuerdo. Tiempo después comenzó a circular un rumor que incluyó en la ruptura a una estilista, con quien Ozzy habría mantenido una aventura de cuatro años.

Según publicó la revista People, mientras la pareja estuvo separada Ozzy acudió a un centro de rehabilitación para tratar su adicción al sexo. Un mes después del tratamiento el cantante y la presentadora se reconciliaron y sellaron de nuevo su compromiso con una renovación de votos. La ceremonia se hizo en Las Vegas el Día de la madre de 2017.

Sharon y Ozzy Osbourne llevan más de 40 años juntos, más allá de la breve ruptura instagram.com/sharonosbourne

“Para mí, este fue en realidad el día de nuestra boda real. Éste es el día que recordaré. Sharon y yo hemos pasado por muchas cosas y, sinceramente, esto se siente como un nuevo comienzo”, le dijo Ozzy a la revista Hola en relación a la ceremonia íntima. “Cometí un gran error”, continuó. “Sin Sharon, no soy nada. La amo. Honestamente puedo decir que nunca he amado a nadie más que a mi esposa”.

Meses después de renovar sus votos, Sharon habló sobre las infidelidades anteriores de Ozzy y sus aventuras en una entrevista con el periódico británico The Telegraph. “No había una sola mujer. Eran seis”, repasó. “Cuando descubrí a la estilista, no podía creerlo. Porque ninguna de estas mujeres eran ponis de exhibición; él lo hacía para llenar el vacío, de alguna manera”.

Sharon, Ozzy, Kelly y Jack: los excéntricos Osbourne

Ozzy también reflexionó sobre sus infidelidades pasadas y compartió su arrepentimiento en una entrevista de 2020 con British GQ. “He hecho algunas cosas bastante escandalosas en mi vida. Me arrepiento de haber engañado a mi esposa. Ya no lo hago”, dijo. “Tuve el control de la realidad y tengo suerte de que ella no me haya dejado. No estoy orgulloso de eso. Estaba enojado conmigo mismo y le rompí el corazón”.

En 2022, Sharon y Ozzy celebraron sus 40 años de matrimonio con unas vacaciones de lujo. “Nunca nos rendimos”, le dijo Sharon a People en ese momento, y Ozzy agregó: “Tenés peleas, volvés al caballo y seguís adelante”. Cabe recordar que el anuncio de que Ozzy vive, desde hace años, con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson parece haber calmado las aguas entre ellos y haber instalado la paz dentro de la familia.

