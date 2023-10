escuchar

La familia Osbourne siempre da de qué hablar. Sus estilos de vida, su verborragia y la manera en la que supieron capitalizar su fama para estar al tono en estos tiempos en los que los influencers ganan cada vez más espacio hace que alguno de los miembros del clan esté siempre en el centro de la escena. Este jueves, el motivo por el que sus nombres escalaron en los portales estadounidenses fue, como siempre, controvertido: un pacto suicida.

A casi dos décadas de haberlo anunciado, Sharon volvió a referirse al tema en Osbournes Podcast. Todo comenzó cuando su hijo Jack le preguntó si todavía seguía vigente aquel plan. Y la madre del clan no dudó en responder: “Claro. No queremos atravesar el sufrimiento. El dolor mental es suficiente como para sumarle el físico. Entonces, si tenés problemas físicos y mentales, nos vemos ”, sintetizó.

Sin cuestionar los planes de sus padres, Kelly planteó otro escenario: “¿Pero y si pudieras sobrevivir?”. Pero lejos de cambiar de opinión, su madre insistió: “¿Qué pasa si sobrevivís, pero no podés limpiarte el trasero, orinás por todas partes y no podés comer?”. Sharon respondió: “Sí, ¿qué pasa si sobreviviste y no puedes limpiarte el trasero, estás orinando por todas partes, cagando y no puedes comer?”.

Ya en septiembre de 2007 Sharon había declarado en una entrevista publicada por Daily Mirror que tanto Kelly como sus hermanos Jack y Aimee Osbourne habían “acordado seguir los planes” de su mamá y su papá. “ Todos nosotros consideramos a la eutanasia como un recurso 100% válido. Hemos elaborado planes para ir a utilizar el recurso del suicidio asistido en Suiza si alguna vez tenemos una enfermedad que afecte a nuestro cerebro. Si Ozzy o yo alguna vez tuviéramos Alzheimer, ese sería nuestro destino ”, reveló en aquel momento. E indicó: “No vamos a permitir que nuestros hijos pasen por eso”. La idea del matrimonio, llegado el caso, es hacer uso de los servicios que ofrece Dignitas, una organización especializada en suicidio asistido por médicos que opera en aquel país europeo.

Según explicó en su libro autobiográfico, Survivor: My Story - The Next Chapter, ella y el líder de Black Sabbath tomaron esa importante y polémica determinación luego de ver como su padre, Don Arden, se convirtió en un “caparazón” debido a su enfermedad. “Su deterioro fue muy rápido y cruel. La batalla contra el Alzheimer fue muy cruel”, indicó la exjueza de America’s Got Talent.

Ozzy, por su parte, se refirió públicamente al tema en 2014 y lo fundamentó de manera sencilla: “Sharon y yo solo queremos vivir nuestras vidas como las estamos viviendo ahora”. Los dos, además, se encargaron de dejar en claro que no es una determinación a la que vayan a acudir ante cualquier inconveniente en su salud. De hecho, los dos han sufrido distintos problemas en los últimos años: el rockero se sometió a una intervención quirúrgica de cuello y espalda que, según indicó, alteró su vida, y también le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.

“Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último show de Nochevieja en el Forum [en el marco del Ozzfest, en Los Ángeles]. Luego tuve una fuerte caída. Tuve que someterme a una cirugía en el cuello, que me aturdió los nervios”, relató en enero de 2020 durante una visita al programa Good Morning America.

“Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas siguen enfriándose. No sé si ese es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Cuando me hicieron la cirugía me cortaron los nervios. Hasta ese momento nunca había oído hablar de dolor en los nervios”, narró el cantante británico haciendo referencia a una operación a la que se sometió en 2019 luego de una caída, la cual requirió la inserción de 15 tornillos en su columna vertebral. En 2003 también había tenido que pasar por el quirófano después de un accidente con su bicicleta, el cual lo dejó con algunas secuelas.

Sharon, a su vez, hizo públicos sus problemas de salud mental en 2014, cuando les confesó a sus entonces compañeros del programa televisivo Talk que venía luchando contra la depresión desde hacía 16 años.

“Algunos días son mejores que otros, y algunos días sientes que simplemente quieres taparte la cabeza con las sábanas y quedarte en esa cama y no hacer nada… excepto pudrirte”, dijo en ese momento. Cuando le cuestionaron por qué no había brindado esa información anteriormente, Sharon fue concisa: “Porque nadie me lo preguntó. En 2019, la mediática manager y panelista realizó otra revelación: “Intenté suicidarme tres veces, pero todavía estoy aquí”, afirmó.

