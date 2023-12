escuchar

Obsesiva por la estética y siempre muy pendiente de la imagen que proyecta en los demás, Sharon Osbourne decidió, en octubre de 2021, someterse a una nueva intervención quirúrgica para que su rostro se viera más terso y radiante, pero los resultados fueron devastadores para la conductora de 71 años: “Fue lo peor que hice en mi vida. ¡Parecía un cíclope!”, reconoció, recientemente, en una entrevista.

Sharon Osbourne instagram.com/sharonosbourne

Me había quedado un ojo aquí y otro más abajo, pero no solo eso: mi boca estaba totalmente torcida”, le contó Osbourne al periódico británico The Times. También reveló: “Tuve que esperar a que las heridas sanaran totalmente para volver a entrar al quirófano y corregir ese horror”.

Aquel lifting fue el tercero al que se expuso a lo largo de su vida. La primera vez que entró a un quirófano con fines estéticos, según ella misma contó en su libro autobiográfico Unbreakable, de 2012, fue en 1987. En 2002, volvió a repetir la experiencia. “¿Por qué lo hice esta vez? Por vanidad. Por ego. Es muy halagador escuchar a los demás decir que estás muy bien para tu edad”, explicó. De todos modos, aclaró: “Sé muy bien cómo luzco realmente. Cuando me miro al espejo, veo mi verdadero yo ”.

Si bien esta es la primera vez que aborda el tema dando detalles, ya a principio de este año, Osbourne aseguró en una entrevista con The Sun que nunca más volvería a hacerse un lifting en su vida . “Ese procedimiento me desanima y me asusta”, indicó. Y agregó: “Realmente, creo que me precipité con el último ‘lavado de cara’ y ahora estoy totalmente convencida de que eso no es para mí. Sé que el tiempo está en mi contra, pero no puedo hacerlo de nuevo”.

En otra entrevista con The Sunday Times había contado que la operación había durado cinco horas y media y que “no valía la pena el tiempo ni el dinero invertido. “Cuando vi el resultado horrendo le dije al cirujano: ‘Decime que esto es una broma’”. En ese momento, todavía no había visto su rostro desinflamado ni los vestigios que la cirugía había dejado en su rostro, pero ya intuía que había sido un error: “Parecía una de esas momias que envuelven con vendas. ¡Me dolió muchísimo!”, rememoró.

Sharon y Ozzy Osbourne, una pareja de larga data instagram.com/sharonosbourne

Además de los tres liftings, Osbourne reconoció haberse sometido a una reducción de abdomen, implantes mamarios, un estiramiento de la piel de piernas y brazos . También, en varias ocasiones, recurrió a las aplicaciones de botox y rellenos.

Otros procedimientos de salud

En 2022, su estado de salud se convirtió en noticia cuando, en medio de un misterioso hermetismo, debió ser internada de urgencia. Según lo informes, la mediática matriarca del clan Osbourne se encontraba en Santa Paula, California, grabando uno de los capítulos de la serie de realidad paranormal Ghost Adventures, de Discovery+, cuando sufrió el incidente que determinó su internación. El hotel en el que se encontraba filmando en el momento del confuso hecho ya había aparecido anteriormente en el programa debido a “situaciones extrañas” que huéspedes y trabajadores aseguran haber vivido allí.

Ozzy Osbourne y Sharon, durante su juventud

Varias semanas después, fue Osbourne quien dio las primeras precisiones sobre su salud. A través de su cuenta de Instagram, contó que había contraído Covid. Poco tiempo después, se la vio recuperada y enfocada nuevamente en su trabajo, participando de un programa de debate de la televisión británica.

En la entrevista que fue publicada este sábado, la esposa de Ozzy Osbourne también se refirió a otro tema polémico relacionado con su obsesión por la estética: la pérdida de peso que experimentó utilizando un medicamento indicado para personas con diabetes 2, una práctica peligrosa que se volvió muy popular entre las estrellas de Hollywood. Lejos de arrepentirse, la mujer de 71 años intentó quitarle importancia al hecho de que no es un procedimiento aconsejado por los médicos. “Todo el mundo lo hacía y pensé: ‘Bueno, tomaré un poco de eso’. Y este es el resultado: en diciembre se cumple un año desde que comencé a hacer dieta y perdí 20 kilos. Parece que no puedo recuperar peso, lo cual es un lujo, pero también es como tener cuidado con lo que deseas. Yo no estoy preocupada, pero mi familia sí. Ozzy está preocupado porque dice que me parezco a Nancy Reagan. Yo digo: ‘Dios mío’. Se preocupa porque dice que no como lo suficiente, y mi hijo también está preocupado”, expresó.

