Shawn Mendes, cansado de las especulaciones en torno a su sexualidad Crédito: shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 10:40

Shawn Mendes y Camila Cabello integran una de las parejas más admiradas de la escena musical. Sin embargo, el cantante lleva años lidiando con las especulaciones respecto de sexualidad. Cansado de esta situación, el artista rompió el silencio y rechazó los rumores.

Durante una entrevista para el podcast Armchair Expert, el músico canadiense dijo que realmente padeció que se lo señalara como una persona gay desde su juventud y reveló cómo esto lo afectó emocionalmente.

"Fue muy frustrante para mí porque había personas muy cercanas que eran homosexuales y que no habían salido del clóset y sentí rabia por ellos", dijo el cantante de "Wonder", de 22 años.

Y agregó: "Sentí ira por lo que se dijo y porque no sabía qué responder. Es algo muy complicado porque uno quiere decir: 'No, no soy gay, pero si lo fuera estaría todo bien, no hay nada de malo en serlo, pero no lo soy'. Realmente no sabés cómo responder a esta situación. Todo el mundo me llama gay desde que tengo 15 años. No soy gay y tuve estos problemas por la forma en que sonaba mi voz y porque siempre soy el primero en cruzar las piernas y sentarme al estilo femenino. Realmente sufrí mucho con todo esto".

"Me he dado cuenta de que tenemos que dejar de tener que ser expertos y políticamente correctos al respecto, especialmente como músico famoso. Necesito ser realmente un desastre, decir las cosas incorrectas y disculparme, y decir lo correcto después de disculparme y confundirme acerca de cómo responder cuando la gente dice que soy gay. Cuando me decían que era gay, preguntaba: '¿Qué significa eso?'", expresó.

Mendes reflexionó además sobre las consecuencias que este tipo de cuestionamientos sociales pueden causar en los jóvenes. "Creo que muchos chicos pasan por eso e incluso por cosas peores. Hay tantos chicos que son homosexuales que deben estar escuchando cosas así, que deben estar aterrorizados de salir del armario", dijo.

El cantante también contó que se crió entre mujeres, rodeado de sus primas a lo largo de su infancia. "Crecí haciendo que me trenzaran el pelo en la víspera de Año Nuevo. Como seas dependerá completamente de la forma en que creciste y de tu entorno", apuntó.

Además Mendes destacó el gran apoyo que recibe de Camila Cabello. "Estoy en una relación en la que mi novia dice: 'Nos vamos a ir a la cama y vas a poner tu cabeza en mi pecho y vas a llorar en mi pecho'. Soy afortunado de estar en una relación que es perfecta", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información