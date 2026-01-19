En fotos: desde el paseo en auto de Bruce Willis y la noche fashion de Ricky Martin a la salida “a cara lavada” de Paris Jackson

La cantante estadounidense, que atraviesa un fuerte crecimiento internacional, regresará a la Argentina en 2026 como una de las artistas principales de Lollapalooza. Se presentará el 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, en lo que será su segunda visita al país, tras haberse presentado en 2023 como telonera de Taylor Swift en el estadio de River Plate

Backgrid/The Grosby Group