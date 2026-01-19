LA NACION

En fotos: desde el paseo en auto de Bruce Willis y la noche fashion de Ricky Martin a la salida “a cara lavada” de Paris Jackson

Paseos urbanos, cenas discretas, escenas cotidianas y apariciones en eventos marcaron los últimos días de distintas figuras del espectáculo

Ricky Martin, muy elegante en el after party de Giorgio Armani, en Milán, ItaliaBackgrid/The Grosby Group
Ricky Martin asistió al after party de Giorgio Armani durante la Semana de la Moda Masculina Otoño/Invierno 2026-2027 en Milán, Italia Backgrid/The Grosby Group
El cantante portorriqueño mantiene una agenda activa entre la música y la moda, con frecuentes apariciones en pasarelas internacionales y eventos. En paralelo, días atrás lanzó "Lluvia", una nueva canción en colaboración con el cantante ArcángelBackgrid/The Grosby Group
Bruce Willis fue visto disfrutando de un tranquilo recorrido en automóvil durante la tarde del viernes por las calles de Studio CityBackgrid/The Grosby Group
El actor, de 70 años, continúa bajo el cuidado permanente de su familia y de un equipo médico en el marco del avance de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada en 2022Backgrid/The Grosby Group
Sabrina Carpenter fue vista llegando a la fiesta posterior de Saturday Night Live, el reconocido programa de televisión estadounidense, en Saks Fifth Avenue, en Nueva York. La cantante acaparó miradas con un look elegante y saludó a los fans al ingresar Backgrid/The Grosby Group
La cantante estadounidense, que atraviesa un fuerte crecimiento internacional, regresará a la Argentina en 2026 como una de las artistas principales de Lollapalooza. Se presentará el 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, en lo que será su segunda visita al país, tras haberse presentado en 2023 como telonera de Taylor Swift en el estadio de River PlateBackgrid/The Grosby Group
Rihanna fue vista saliendo del hotel Four Seasons tras una cena discreta en Nobu, en Nueva York. A pesar de las bajas temperaturas, la cantante mantuvo su estilo urbano característicoBackgrid/The Grosby Group
La actriz y empresaria de 37 años apostó por un look audaz de superposición de capas oversize: lució un abrigo largo de lana negra sobre un suéter azul, combinado con prendas de sastrería, pantalones negros, tacos blancos y un bolso DiorBackgrid/The Grosby Group
Rihanna disfrutó de una noche tranquila en la ciudad mientras permanece en Nueva York, acompañando a su pareja y padre de sus tres hijos, A$AP Rocky, antes de su próxima presentación y lanzamiento de su nuevo álbumBackgrid/The Grosby Group
Una Paris Jackson casual y sin maquillaje fue vista saliendo de un almuerzo tardío en Sunset Towers, West Hollywood Backgrid/The Grosby Group
La heredera de Michael Jackson fue vista almorzando junto a un hombre misterioso en Hollywood. Ambos se mostraron distendidos y animados durante una salida de bajo perfilBackgrid/The Grosby Group
La modelo estadounidense mantiene una agenda activa entre la moda y sus proyectos musicales, luego de haber compartido su proceso de recuperación personalBackgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Shawn Mendes, relajado y sin camisa, disfruta de un momento discreto mientras recibe una entrega de leña cortada en su casa de Los ÁngelesSPOT, SOVE, LESE, BUFR - Backgrid/The Grosby Group
El cantante canadiense fue visto con un look sexy y distendido, luego de que finalice su gira On the Road Tour, con la que visitó la Argentina en Lollapalooza 2025SPOT, SOVE, LESE, BUFR - Backgrid/The Grosby Group
Mickey Rourke fue visto trotando de noche en Los Ángeles, poco después de haberse mudado a un nuevo lugar tras ser desalojado de la propiedad que alquilaba en HollywoodX17online.com - x17/The Grosby Group
El actor y exboxeador estadounidense atraviesa un momento complejo a nivel personal y económico: en los primeros días de este mes trascendió que enfrentaba un posible desalojo por una deuda de alquiler cercana a los 60.000 dólares. En ese contexto, se organizó una campaña solidaria en la plataforma GoFundMe que el propio Rourke aseguró no haber autorizado y cuyo dinero se comprometió a devolver íntegramente.X17online.com - x17/The Grosby Group
