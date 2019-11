Mati Napp y Flor Vigna son expareja, pero aun trabajan juntos en ShowMatch

La lectura del voto secreto en el Bailando por un sueño es la instancia en la que todos los participantes comparten pantalla durante varios minutos y, en ese contexto, Marcelo Tinelli siempre está muy atento a los asuntos que atraviesan a los protagonistas del certamen. Y en la noche del viernes Flor Vigna, Nico Occhiato y Mati Napp protagonizaron un segmento en el que los tres se mostraron muy poco relajados.

Hasta hace algunos meses, Vigna y Occhiato eran pareja, pero luego se separaron y ella formó un nuevo vínculo con Mati Napp, su coach en el certamen. Pero ahora ese romance también llegó a su punto final y ambos mantienen una relación estrictamente laboral. Y sobre el presente de los tres quiso hablar Tinelli cuando tuvo a Occhiato en la pista.

Lo primero que le preguntó es si había empezado algo con Stefi Roitman, con quien charló mucho en el reciente casamiento del Pollo Álvarez, y Occhiato respondió: "Stefi es una gran amiga y compañera, me grabaron con ella, pero niego rotundamente eso". En ese momento le consultaron por los supuestos rumores de una reconciliación con Vigna, y dijo que lo vieron charlando con ella porque se llevan bien, y eso "habla de la buena relación que tenemos".

Allí tomó la palabra Flor, que reveló que tuvo una charla con su ex porque lo vio nervioso ante uno de los ritmos del certamen: "Estaba medio pachucho, muerto de miedo y le dije: "enderezate y salí a la vida", no lo quiero ver mal". Ángel de Brito no dudó en ir al grano y les consultó una vez más sobre una presunta reconciliación, pero los dos lo negaron, y Flor aclaró: "Nos evitamos porque no podemos casi ni hablar acá", y luego destacó que su separación con su coach no tuvo que ver con eso: "Lo mío con Mati tiene que ver con él y conmigo. Con Nico estamos bien, pero distantes".

El diálogo avanzaba y Napp se mostraba muy inquieto y esquivando la cámara. Por su parte, Nico Occhiato agregaba: "Con Flor tenemos una gran relación, los dos queremos que nos vaya bien, nos privamos de hablar acá porque si no salen estas cosas al aire, tuvimos una linda relación y nos queremos un montón".

Por último, Tinelli quiso escuchar a Napp, y él algo nervioso solo comentó: "Me es incómodo esta situación. Pero estoy acá". Con la franca intención de concluir el tema, Flor luego recalcó: "Con Mati estamos bien, laburando recontra bien. Él es un gran profesional, como pareja tomamos la decisión. Es una situación difícil".