Balance 2025: el “crecimiento exponencial” de los canales de streaming y su coqueteo con la televisión

¿El streaming se parece cada vez más a la televisión? ¿Es radio con cámaras? ¿Es un medio completamente nuevo? Quizás, esa respuesta esté condicionada por los actores que consideremos dentro de la vasta oferta de contenido que se transmite en vivo a través de YouTube, Kick y Twitch. Porque en cada una de esas plataformas sigue habiendo individuos que transmiten de una forma más o menos rudimentaria y casera, sin reglas definidas, regidos solamente por la espontaneidad de lo que sugiere o demanda el chat en vivo. Pero, desde fines de 2020-principios de 2021 a esta parte se ubica otro suceso: el de la creación de los canales de streaming. En la implementación de esa tecnología, Mario Pergolini fue el pionero de la mano de Vorterix allá por 2012, y mucho después, en la pandemia, fue Nicolás Occhiato el que plantó la semilla con Luzu TV para el nacimiento de un nuevo medio de comunicación en el país.

Es pertinente aclarar que, para este balance sobre 2025 del streaming vamos a considerar a los principales canales de YouTube en Argentina, es decir, aquellos con más de cien mil suscriptores que emiten con regularidad y tienen más de un programa. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el impacto digital que tuvieron ciclos televisivos como MasterChef Celebrity (Telefe), La Voz Argentina (Telefe) y Otro día perdido (eltrece), y el hito que marcó la transmisión especial del CONICET desde el Cañón de Mar del Plata, cuyo canal de YouTube, Schmidt Ocean, acumuló 14 millones de visualizaciones desde el 24 de julio al 16 de diciembre.

La aparición de la estrella de mar apodada “culona” durante la transmisión de Schmidt Ocean fue uno de los momentos más destacados y virales. Durante sus vivos, el streaming del Conicet llegó a superar a los principales canales digitales ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute - Schmidt Ocean Institute

En la reciente entrega de los Martín Fierro de Streaming, Aptra sorprendió al premiar con el Oro a los científicos del Conicet que lideraron la expedición que llegó a miles de hogares argentinos con su transmisión por YouTube Prensa Olga

Los números del streaming

En el ranking anual de canales que acaba de publicar la consultora En directo stream (con datos homologados por la UBA) sobre el período relevado entre el 1° de enero y el 15 de diciembre, Luzu TV se coronó en el primer puesto como el más visto de 2025 con 514.651.709 total views, un puesto que estuvo muy reñido con Olga, su competidor directo. El canal de los hermanos Luis y Bernarda Cella y Migue Granados, que además es figura, había dominado el primer semestre, pero al finalizar el año no logró superar al de Occhiato y quedó segundo con 511.844.323 total views. Muy por detrás, Blender (propiedad de Augusto Marini, que también es el accionista mayoritario de Carajo, e Iván Liska) se posicionó en el tercer lugar con 143.931.440 total views

En el ranking anual de canales confeccionado por En directo stream, Luzu TV se posicionó en el primer puesto

Para sus mediciones, la consultora creada por Leo García no considera el rating real live, que es lo que sucede en vivo, porque son números que pueden ser potenciados artificialmente con la presencia de bots. Por eso, EDS tiene en cuenta las total views del on demand -donde YouTube depura el tráfico malicioso-, que incluye repeticiones de las transmisiones en vivo, videos recientes y contenido relacionado. Vale mencionar que el número no representa usuarios únicos, es decir, una misma persona puede generar varias vistas.

En el ranking de los programas más vistos (donde se contabilizan todas las visualizaciones del video completo del programa sumadas a las de los recortes de segmentos o entrevistas) que la citada consultora midió desde el 1° de junio hasta el 14 de diciembre, el primer puesto fue para Nadie dice nada (lunes a viernes de 10 a 12.30), el programa insignia de Luzu TV conducido por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. Con un contundente 110.694.825 total views en el segundo semestre del año, el ciclo tuvo un crecimiento exponencial a partir de septiembre, cuando saltó de unos 13 millones de views mensuales a más de 20. La incorporación de Ángela Torres como figura fija del programa y el fenómeno “Margelita”, la historia de amor de la cantante con Marcos Giles, potenciaron los números del ciclo, que tiene a la comunidad más afianzada del streaming.

El furor por "Margelita" en Luzu

El cuarto y quinto lugar también fueron para Luzu TV con Antes que nadie (el ciclo de Diego Leuco y Yoyi Francella que va de lunes a viernes, de 8 a 10), que cosechó 40.900.447 total views, y Patria y familia (lunes a viernes de 12.30 a 14.30, con Fede Popgold, Anita Espósito, Cami Mayan, entre otros), que alcanzó 26.293.794 total views.

Nadie dice nada, el ciclo conducido por Nicolás Occhiato, lideró el ranking semestral de programas realizado por En directo stream

Para hablar del segundo y tercer puesto del ranking de programas hay que abrir el abanico a propuestas que corren por fuera de los canales que generan conversación en los medios de comunicación tradicionales como Luzu, Olga, Blender, Vorterix, Gelatina, Bondi y Carnaval. Así, según EDS, en segundo lugar se ubicó 412, un ciclo de jóvenes streamers liderado por Davoo Xeneize que se transmite en vivo por Kick (todos los lunes de 22 a 01) y luego se publica en YouTube. Esto quiere decir que, con 44.588.043 total views solo en YouTube, este programa fue el segundo más visto del segundo semestre. Vale recordar que Kick genera contratos de exclusividad millonarios con estos creadores de contenido a los que les pagan por transmitir en vivo a través de su plataforma.

El tercer puesto fue para el programa de cumbia Un poco de ruido (miércoles de 22 a 01), del músico y productor Pinky SD, con 43.555.694 total views (el número se debe, mayormente, a que en julio tuvo un pico de más de 21 millones de total views). Y, si bien los ciclos televisivos como MasterChef no entran en este ranking confeccionado por EDS porque están en otra categoría llamada big show, “fueron un éxito absoluto en YouTube con números increíbles”.

¿Televisión con menos presupuesto?

Podría decirse que 2025 es el año en el que el streaming más se acercó a la televisión. Por un lado, porque los canales más populares continuaron incorporando a sus filas caras conocidas de la pantalla chica. Lizy Tagliani y Paula Chaves, por ejemplo, se sumaron como conductoras a Olga, al igual que Carina Zampini a Luzu TV, una tendencia que habían explorado previamente con figuras de los medios como Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Yayo, Diego Leuco y Pollo Álvarez (mención especial para el desembarco de Alejandro Dolina en Blender, que ocurrió en agosto del año pasado). Incluso, el verano comenzará con un nuevo programa de Marley y Florencia Peña en Luzu TV, desde Pinamar.

Marley y Flor Peña llegan a Luzu

Así, los experimentados se amalgamaron con los “nuevos talentos” surgidos de las plataformas y las redes sociales, en una comunión que aportó cierta robustez a la “mesa de amigos” característica del streaming. Quizás, también fue en una búsqueda por atraer nuevas audiencias, un público más adulto, aunque no hay datos fehacientes que indiquen que eso se logró. De hecho, según EDS, en base a los datos públicos de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de YouTube sobre los canales que ellos miden, la franja etaria principal es de 18 a 24 años, con un 31%, y de 25 a 34, que representa un 44.8%. El rango de 35-44 años está en un 16,3%, y el de 45-54 en apenas un 3,3%.

Paula Chaves junto a Mortedor y Luli González en el programa Tapados de laburo, de Olga, que también integran Nacho Elizalde y Evelyn Botto

Lo que es indudable es que resulta sumamente atractivo ver el costado más espontáneo y descontracturado de los famosos en el streaming, lo que genera más empatía en la audiencia, posibilidad de viralización en las redes sociales y conversación en la opinión pública y los medios tradicionales. Es un hecho, en el streaming, los famosos cuentan infidencias que jamás se les hubiese ocurrido decir en televisión o en una entrevista gráfica.

Por otra parte, este año los protagonistas del streaming tomaron el costado más conflictivo de la televisión. ¿Acaso Nicolás Occhiato y Migue Granados se convirtieron en los nuevos Marcelo Tinelli y Mario Pergolini? La guerra de pases entre los canales -que comenzó a fines de 2024- y las acusaciones cruzadas por los bots y la veracidad de los números de visualizaciones encendieron la polémica entre los conductores, que se extendió a lo largo del año con fuertes declaraciones y chicanas de ambos bandos.

Los dichos de Migue Granados

Otro de los puntos destacados de este 2025 para el streaming, que podría marcar el rumbo de una nueva estrategia, fueron las alianzas que algunos canales forjaron con la televisión de aire. De la mano de Occhiato, Luzu TV se unió a Telefe con contenido relacionado a La Voz Argentina mientras que, en la otra vereda, Olga y el canal de Martínez no solo transmitieron los Martín Fierro de streaming, sino que además anunciaron que en 2026 trabajarán en conjunto para la reversión del exitoso programa español El Hormiguero (del cual Olga adquirió los derechos a fines de 2024) con la conducción de Granados.

En la oferta de canales y de programas nuevos, no se puede pasar por alto la llegada de Carnaval con Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, así como el paso fugaz de Marcelo Tinelli con su familia y la troupe de ShowMatch, y el crecimiento sostenido que está teniendo Telefe Streams, con la incorporación de Grego Rossello como director creativo.

La potencialidad del stream

Este 2025 tuvieron un “crecimiento exponencial” de audiencia y las estrategias comenzaron a diversificarse. “Un factor importante es cómo cada canal maneja su estrategia de presentación de contenido, que es la gran discusión que hay en la industria hoy. La potencialidad del stream no es solo el live y el on demand, también la amplificación en las redes sociales, que es a través de donde llegan las audiencias finalmente a la oferta del streaming”, señala Leo García.

En ese sentido, otro punto clave es “el paso a la territorialidad” con eventos y transmisiones especiales que representan números atractivos de audiencia y otra posibilidad de negocio. Los Olga Day, que son de entrada gratuita (por ejemplo, el homenaje a Mercedes Sosa en el Teatro Colón acumuló 1.240.849 views y el festival por los dos años del canal, celebrado en el Planetario, casi 920 mil); la transmisión que hizo La casa stream de "Futttura", el show de Tini Stoessel en Tecnópolis, o el Búnker legislativo de Blender, que cosechó 574 mil total views.

Entradas -pagas- agotadas en tiempo récord para los eventos que organizan en teatros y estadios es otro reflejo de los altos niveles de fidelización de su comunidad que genera cada canal, como Tomás Rebord (Blender) y Nadie dice nada (Luzu TV) en el Movistar Arena, La misa jinglera de Gelatina en el estadio de Argentinos Juniors y la tercera edición del Párense de Manos que este sábado se realizó en Huracán, solo por nombrar los shows más recientes.

Tomás Rebord, que conduce Hay algo ahí, por Blender, ante un repleto Movistar Arena el pasado lunes 1° de diciembre

Con sus cortos años de vida, los canales de streaming están en constante evolución y transformación. Aquellos que cuentan con mayor presupuesto tienen la posibilidad de explorar nuevos formatos (en 2026 se sumarán al boom de la microficción vertical) y se animan a soñar cada vez más con producciones de alta calidad más allá de la programación en vivo.