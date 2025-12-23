Tras la difusión de los certificados de defunción de Rob y Michele Reiner, salen a la luz nuevos detalles sobre los asesinatos

Nuevos y trágicos detalles sobre los asesinatos de Rob y Michele Reiner han salido a la luz en las últimas horas, luego de que este martes el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles hiciese públicos los certificados de defunción de la pareja.

Según los documentos a los que TMZ tuvo acceso, el actor y director y su esposa fallecieron el domingo 14 de diciembre, pocos “minutos” después de recibir “múltiples heridas por arma blanca” con un “cuchillo, a manos de otra persona”. Tras realizar las autopsias, sus cuerpos fueron cremados y sus restos devueltos a su hijo Jake Reiner, de 34 años.

Rob Reiner junto a su esposa, Michelle JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

Rob, de 78 años, y Michele, de 70, fueron hallados por su hija Romy Reiner, de 28 años, apuñalados y sin vida en su casa del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, durante la tarde del 14 de diciembre. Según algunas fuentes, les habían cortado el cuello, entre otras heridas.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles ha dictaminado que se trata de un homicidio. El problemático hijo de Rob y Michele, Nick Reiner, al que, según se informa, se le diagnosticó esquizofrenia antes de los asesinatos y tiene un largo historial de adicción a las drogas, fue detenido horas más tarde cerca del Exposition Park, en el centro de Los Ángeles, tras dejar pruebas sangrientas en un hotel de Santa Mónica.

Conforme con fuentes citadas por el diario, Nick Reiner se registró en el hotel The Pierside Santa Monica alrededor de las 4 de la mañana del domingo. Otros testigos le revelaron a TMZ que, al momento de registrarse en el hotel, Reiner parecía estar “desorientado”, aunque no mostraba señales visibles de haber estado involucrado en una confrontación física violenta.

El frente de la propiedad de los Reiner, en Brentwood, Los Angeles FREDERIC J. BROWN - AFP

Según las fuentes, no había rastros de sangre ni lesiones en su cuerpo. El mismo diario resaltó que, a pesar de que su reserva en el hotel era únicamente por un día, Nick no realizó el check-out de manera formal, lo que generó inquietud en el personal del lugar y, cuando los empleados ingresaron a la habitación la mañana siguiente, encontraron una escena escabrosa.

De acuerdo con la descripción, la ducha de la habitación estaba “llena de sangre” y había manchas de sangre en la cama. Además, la ventana de la habitación estaba cubierta con sábanas.

El hijo del director de Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally) fue imputado con dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de múltiples homicidios. Nick permanecerá recluido en régimen de aislamiento en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility hasta su comparecencia ante el juez el 7 de enero.

Según se ha informado, se espera que el hombre de 32 años se declare inocente alegando demencia. Nick se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte.

Nick Reiner, en una de sus últimas apariciones en público Richard Shotwell - Invision

La noche antes de los asesinatos, Rob y Michele llevaron a Nick a una fiesta de Navidad en la casa de Conan O’Brien. Según se informa, “no querían dejarlo solo en casa” porque su “comportamiento extremo y estresante” se había intensificado y “se había vuelto aún más preocupante en las últimas semanas”.

Durante la fiesta, en la que se observó que Nick se comportaba de forma extraña y discutía con sus padres, Rob dijo que estaba “aterrorizado” por la posibilidad de que Nick pudiera “hacerle daño” algún día.

Aproximadamente un mes antes, según se informa, los médicos cambiaron la medicación para la esquizofrenia de Nick, lo que le llevó a comportarse de forma “errática y peligrosa”. Según se informa, estaban ajustando su medicación para estabilizarlo cuando se produjo la tragedia.