Enojada: Ivana Nadal estalló por las críticas y dijo que este año se va del país

Hace diez días Ivana Nadal hizo un comentario desafortunado sobre la pérdida de los familiares cercanos, y recientemente dio otro consejo a través de su Instagram. Una vez más, su recomendación generó polémica: le sugirió a aquellos que estén atravesando una mala situación económica que " hagan ejercicio y escuchen música ".

"Si andas sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitás es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien", escribió en su posteo.

También agregó un video donde muestra una serie de ejercicios mientras escucha música. "Acordate siempre que no le debés nada a nadie y que tu vida es tuya. Vivila a tu manera, ¡pero vivila!", continuó.

"No desperdicies tu energía y tu tiempo en malas energías, en lugares oscuros, en tener los ojos abiertos y el corazón cerrado. Deja entrar el amor, vos podes ser feliz. ¡No vas a fracasar! Hacélo, movete para sentirte vivo", cerró.

La influencer quiso transmitir un mensaje positivo para los usuarios que estén atravesando penurias económicas y les recomendó que escuchen música y hagan gimnasia si no tienen dinero para otras cosas, pero las críticas empezaron a llover nuevamente .

Nadal decidió compartir algunos audios a través de sus historias de Instagram donde afirmó: "No entiendo este medio la verdad ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio , con maltrato y violencia".

Después reveló que no estará por mucho más tiempo en la Argentina: "Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año ". Y agregó: "Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay gente que no está preparada para procesarlo".

"La gente que critica es esa, la que no siente empatía por mí. Son almas a las que les falta evolución, las abrazo y las acompaño, con herramientas, porque consejos no doy a nadie ", concluyó.