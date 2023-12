escuchar

“¿Qué pasó en tu vida para que vos hayas generado este cambio, para que hayas decidido cambiar la persona que sos?”. Con esta pregunta, Ivana Nadal profundizó en el giro radical que dio a su rutina a finales de 2022. La modelo dejó su trabajo en los medios de comunicación y emigró a México, donde comenzó un nuevo presente. A través de su perfil de Instagram, reveló a sus más de dos millones y medio de admiradores cuáles fueron los motivos que la llevaron a esta decisión.

“La realidad es que no me pasó nada puntual”, comenzó la modelo a través de su perfil de Instagram, desde donde compartió su experiencia con sus seguidores. Y siguió: “Simplemente, un día me levanté desde una posición distinta y comencé a observarme. A observar quién soy, mis pensamientos, qué acciones ejecutaba y cómo vivía mi vida”.

Ivana Nadal comenzó una nueva vida en México Instagram: ivinadal

“A partir de que las respuestas no eran las que más me gustaban, empecé a generar cambios. Es necesario hacer para que todo funcione y suceda. La voluntad es la clave”, advirtió Nadal.

La modelo reflexionó acerca del gran cambio que realizó en su vida, hace más de un año atrás, cuando eligió emigrar a México y abandonar su rutina en la Argentina. “Salirte de la matrix no significa dejar de tener celular, no tomarte un avión o irte a vivir en medio de la nada. La matrix lo que representa es un sistema de creencias limitantes. Es todo lo que nos separa del otro: todo lo que tenga que ver con la religión, la política, las creencias culturales”, señaló.

Y añadió: “Es muy importante darte cuenta realmente de qué cosas te representan y crees y qué otras están impuestas en tu vida. Vos accionás en consecuencia con ellas, pero ni siquiera sos consciente de lo que estás haciendo”. En tanto, animó a sus seguidores a cuestionarse: “Hay que ver quiénes estamos siendo, desde donde estás viviendo tu día. ¿Creés que pertenecés a un sistema o te reconocés infinito?”.

El primer paso que dio Ivana Nadal para realizar un cambio radical en su vida

Si bien es cierto que el destino inicial de la conductora de televisión era Costa Rica, finalmente terminó en México. En el discurso que compartió con sus seguidores sobre su experiencia, Ivana Nadal reveló cuál fue el primer paso que dio para su gran cambio.

Ivana Nadal reveló cuál fue el primer paso que dio

“El primer cambio que ejecuté en mi vida fue dejar de ver la tele”, advirtió. Y detalló: “Antes, me despertaba y la prendía. Después, me encontraba ansiosa, nerviosa, con miedo, preocupada... Así que un día dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’, y apagué la tele. Me comenzó a cambiar la vida. El silencio de alrededor me permitía escucharme a mí misma”.

Y compartió con sus dos millones y medio de seguidores un consejo, basado en su experiencia. “La clave es hacer tu vida sin buscar la aprobación en el afuera”, señaló. Y agregó: “Animate, siempre van a hablar de vos”.

“No necesitás hacer 10 millones de cursos ni leer 10 millones de libros. Solo necesitás empezar a escucharte, a sentirte, a cuidarte, a permitirte ser. Dejar entrar el cambio. Aceptar más y dejar la resistencia de lado... Es permitir que lo que sea que tenga que ocurrir, ocurra, y tomar el camino más liviano”, aseveró. Y cerró: “Es la aceptación, la integración y, a partir de eso, viene la expansión. El tiempo no existe, lo único que existe es el hoy, así que solo necesitás voluntad”.