Ivana Nadal contó con qué reemplazó al desodorante y desató un debate: “Es mágico”

Ivana Nadal dio un giro radical a su vida a finales de 2022. La modelo decidió cambiar de aires y emigró a México, donde reside desde agosto pasado. Así, dejó de lado su trabajo en los medios de comunicación e inició los trámites para abrir una empresa a su nombre en Tulum, dedicada al desarrollo de un proyecto inmobiliario. Desde allí, la influencer continúa activa en las redes sociales, donde acumula más de 2,7 millones de seguidores. Y, ahora, compartió un peculiar método que utilizó para sustituir al desodorante: “Es mágico”.

El primer destino de la presentadora fue Costa Rica. “Me fui de la Argentina con Josefina, que es mi amiga y mi mánager. Estuvimos allí dos meses, no nos gustó, no la pasamos bien y sentimos que era muy caro y tampoco ofrece tanto”, relató Nadal a LA NACION. Sobre su estadía en Tulum, señaló: “Es todo precioso. Hay cosas que soltar, patrones que cambiar y creencias que romper, porque lo que primero tenemos es miedo. Pero cuando eso pasa, de repente te das cuenta de que estás viviendo lo que siempre soñaste”.

El peculiar método de Ivana Nadal por el que sustituyó el desodorante

La exintegrante de Juguemos en el bosque (2017) compartió a través de su perfil en las redes sociales el peculiar método que implementó recientemente y que sustituye a un elemento cotidiano en la higiene personal. “Me estoy por ir al gimnasio y ya no me pongo desodorante, me pongo limón. Fue lo mejor que me pasó en la vida”, advirtió.

Y detalló: “Me lo dijeron y lo dejé pasar, porque es más fácil ir al supermercado y ponerte desodorante. Lo odiaba el olor, me daba transpiración, me mancha la ropa... Un asco. Un día, me crucé a un señor que me dijo: ‘No uses desodorante. Ponete limón’. Es mágico”.

Los riegos de la “recomendación” de Ivana Nadal

La revelación de Ivana Nadal sembró un debate en el plató de Desayuno Americano (América), donde la exintegrante de Gran Hermano (Telefe) Constanza Romero apuntó que el limón “es anti bacterial” y defendió su uso como elemento de higiene. “Coincido en que fue lo mejor que me pasó en la vida”, sentenció una usuaria.

ARCHIVO-. Ivana Nadal disfruta de las playas en México, donde reside desde agosto pasado instagram @ivinadal

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar el peculiar método que reveló la presentadora argentina. Así, algunos se mostraron a favor de sustituir el desodorante por un elemento natural y otros criticaron la idea. “Es una buena alternativa junto al aceite de coco”, señaló una. “Consejo de señora: es verdad que el limón sirve (sobre todo para el olor), es un desodorante natural y también se usa para aclarar manchas”, apuntó otra.

También estuvieron los que se mostraron en contra de este método: “Si te ponés limón y te exponés al sol, podés tener severas quemaduras en la piel. Usen desodorante y cuiden su piel”, advirtió una usuaria. Otro aseveró: “La verdad es que no es recomendable ponerse limón y salir al instante, porque te puede quemar la piel y generar fotodermatitis [enfermedad que provoca una reacción no común a la radiación ultravioleta]”. Otra seguidora puntualizó: “Conviene aplicarlo a la noche”.

