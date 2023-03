Ivana Nadal: de su nueva vida en México a su emprendimiento inmobiliario y los sueños que logró cumplir

escuchar

Conductora, actriz, modelo, Ivana Nadal conoció la popularidad gracias a exitosos ciclos como Escape perfecto, La peña de morfi, Locos por el fútbol, entre otros. Hasta que hace unos años descubrió que podía vivir de una nueva herramienta: Instagram, donde tiene más de 2,7 millones de seguidores y donde generó más de una polémica por sus dichos. El año pasado decidió cambiar de aires y emigró. Su primer destino fue Costa Rica, pero no se sintió cómoda. Luego pensó en viajar a Italia y sacar su ciudadanía, pero tampoco se dio. Hoy vive en Tulum , México, donde desarrolla un emprendimiento inmobiliario y pronto empieza a grabar la segunda temporada de su programa para Playboy TV. En una charla con LA NACION, Nadal dio detalles sobre su cambio de vida y habló sobre sus días en tierras mexicanas y sus futuros proyectos.

-¿Cómo son tus días en Tulum?

-Estoy viviendo en Tulum hace más de cinco meses, tramitando todos los papeles para abrir una empresa a mi nombre, al igual que la tengo en la Argentina. La diferencia es que allí la utilizaba para trabajar en medios de comunicación, pero en este caso es otra cosa.

-¿De qué se trata?

-El proyecto es hacer desarrollos inmobiliarios y ya tengo el render de mi primera casa. Estoy contentísima.

-¿Cómo se te ocurrió dedicarte a desarrollar proyectos inmobiliarios?

-Todo surgió a partir de la venta de mi departamento en la Argentina. Con ese dinero pensaba construirme una casa en Tulum y después pensé que en lugar de hacer una casa para mí, podía construir una para vender y que fuera la primera de un proyecto. Me encantó la idea, me súper entusiasmé y puse manos a la obra. Estoy muy contenta.

-¿Es un alejamiento definitivo de los medios?

-Para nada. Se viene la segunda temporada de Playboy TV que vamos a grabar en México. Va a ser algo más cercano al público, no tan producido y quizá más real y fuerte que la temporada anterior. Estoy súper contenta porque hacemos la producción la semana que viene en Bacalar [un pueblo del estado mexicano de Quintana Roo], y posiblemente la lancemos a mediados de abril. Como en la temporada anterior, se paga una suscripción, hay tres opciones y las tres son en pesos argentinos, el valor es económico y tenés acceso a mi material y de todas las personas que trabajan para HotGo.tv que comercializa diferentes marcas, entre ellas Playboy. Todo espectacular y sobre rieles.

-¿Te es fácil adaptarte a vivir en México?

-Sí. Me fui de la Argentina en agosto del año pasado, con Josefina que es mi amiga, mi manager y mi hermana, aunque no de sangre. Nos fuimos a Costa Rica, estuvimos dos meses, no nos gustó, no la pasamos bien y sentimos que es muy caro y tampoco ofrece tanto. Era época de lluvias y estábamos en una casa en medio de la montaña. Sé que suena hermoso, pero estábamos demasiado apartadas de todo. Decidimos mudarnos, averiguamos para hacer la ciudadanía italiana, nos íbamos a ir a Europa, pero como viajamos con nuestros perros empezamos a averiguar cómo era trasladarlos y nos enteramos que había que hacerles unos análisis que tardan tres meses en darte el resultado.

-Y cambiaron su decisión...

-Sí. Perdimos los vuelos que ya teníamos, pero no nos importó y decidimos avanzar. Pensamos en México, volvimos a Tulum que ya conocíamos y no sé por qué no lo tuvimos en cuanta para vivir. Cuando llegamos la gente y el lugar nos recibieron con mucho amor y cariño, así que decidimos quedarnos. Llegamos en octubre y tenemos permiso para quedarnos como turistas durante seis meses. O sea, hasta abril. Así que ahora tenemos que tramitar todo para estar legalmente acá.

-¿Qué te gusta de Tulum?

-Es todo precioso. El tema es que el mar se llena de sargazo. Eso sucedía de manera esporádica durante todo el año y en forma abundante en julio, agosto, septiembre y octubre. Pero este año ya hace 15 días que hay sargazo, un montón. Hay otras playas menos conocidas, lagunas hermosas, cientos de xenotes. Hay mucho para conocer. También quiero ir a otros lugares de México, así que estaremos viajando. Es cuestión de accionar y ejecutar eso que soñamos. Hay cosas que soltar, patrones que cambiar y creencias que romper porque lo que primero tenemos es miedo. Pero cuando eso pasa, de repente te das cuenta de que estas viviendo lo que siempre soñaste.

