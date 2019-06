La colega de la fallecida actriz habló sobre su triste partida Fuente: Archivo

16 de junio de 2019 • 08:42

La muerte de Beatriz Salomón tuvo un alto impacto en el mundo del espectáculo, y muchos colegas se pronunciaron al respecto. Una de las figuras en hablar fue Silvia Pérez . En diálogo con el programa radial de La Once Diez, Parece que viene bien, conducido por Pablo Gorlero, la actriz aludió al fallecimiento de su colega.

"Una vez cada tanto he hablado con ella para ver si necesitaba algo, no éramos amigas, pero la recuerdo mucho porque la verdad que lo que más me duele es que la haya pasado tan mal, sufriendo tanto, y con lo que le pasó", expresó Pérez, quien destacó las cualidades admirables de Salomón.

"Fue una mina muy luchadora, muy frontal, era la persona más sincera que he conocido, no careteaba, y eso me produce mucha admiración. Era una madraza (...) me da impotencia el sufrimiento que acarreó con todo lo que le sucedió, eso me da impotencia, pero es un gran ejemplo para sus hijas", añadió.

"El haber logrado reunirse con su exmarido [Alberto Ferriols] es algo bueno de todo el sufrimiento que ha padecido. Ella aprendía todo el tiempo, y capitalizaba todo lo que le pasaba. Ella tenía una sencillez, muy auténtica, y no hay tanto de eso, no se callaba nada, iba de frente", concluyó la actriz, quien trabajó con Salomón en el conocido programa de humor comandado por Alberto Olmedo, No toca botón.

Beatriz Salomón falleció el sábado por la tarde en el Hospital Fernández, como consecuencia de un cáncer de colon que se le había diagnosticado hace unos meses. Tenía 65 años.