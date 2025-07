Marcela Tauro recordó el día en que Mario Pergolini la quiso ahorcar: “No está bien agredir”

El regreso de Mario Pergolini a la televisión trajo consigo una serie de “conflictos retro” protagonizados por el conductor. Luego de que desde se reflotara en enfrentamiento entre la excabeza de CQC y Baby Etchecopar, salió a la luz una fuerte pelea que protagonizó con Marcela Tauro.

Este jueves, mientras realizaban un repaso por las primeras semanas de Otro día perdido en las noches de eltrece, desde Intrusos Rodrigo Lussich comenzó a enumerar a las personalidades que, en los últimos días, salieron a criticar la vuelta de Pergolini e incluyó a su compañera, que al ser enfocada por la cámara, reía asintiendo.

“Cuando fue entrevistado por Ángel De Brito en Bondi, Pergolini recordó una anécdota no muy feliz. Contó que una vez te quiso ahorcar... ¿Es así, Marce?“, quiso saber el conductor. “Llegó a intentarlo. Fue en los noventa. Yo trabajaba en Indiscreciones y no sé si llegué a dar una información, si la dije del todo o no... Él estaba participando de Almorzando con Mirtha Legrand en el estudio de Bernardo de Irigoyen y yo en los estudios de Gelly, a varias cuadras. Cuando terminó el programa, yo estaba bajando una escalera; no había nadie en ese pasillo, y me agarró”, contó la periodista de espectáculos, refiriéndose a dos de los estudios que en ese momento pertenecían a Canal 9.

“Y pasó eso... El que me salvó fue [Jorge] Rial, que en ese momento venía de hacer una nota. Pero en el medio pasaron cosas que actualizan el conflicto”, continuó Tauro, generando cierto misterio.

Desde que regresó a la TV, Pergolini se convirtió en blanco de críticas

Lussich, entonces, le preguntó si concretamente la información que ella había brindado en su momento era que Pergolini mantenía una relación extramatrimonial con la hermana de su esposa, una versión que había revelado el miércoles De Brito. “Rodrigo, imaginate que yo no sé lo que hice ayer, no me voy a acordar lo que hice hace 40 años”, se justificó Tauro. Y continuó: “Debo haber dicho algo que hizo que él viniera a buscarme, pero no era la manera. Yo la verdad que soy de sanar las cosas. Me lo he encontrado varias veces y me ha saludado”.

“Al margen de eso, ayer, muy amablemente, me escribió por Instagram la cuñada de él. La mujer en cuestión. Me pidió que aclarara que ella no tenía nada que ver y que era errónea esa información. Debo aclarar que fue muy amorosa”, reveló la eterna panelista de Intrusos. Y continuó relatando: “Yo le dije: ‘Disculpame, pero no sé de qué me estás hablando’. Me dijo que me seguía toda la carrera. Y le respondí que en la medida en que yo lo pudiera decir, lo iba a hacer, que no tenía ningún problema”.

“Lo mío yo lo sané. Pero no está bien agredir a nadie por más que se haya mandado una macana o una barrabasada. Para eso está la justicia. La verdad que no me generó un trauma ni nada. Pero sí me dolió lo que él le hizo a Beatriz Salomón”, continuó Tauro, en referencia a lo ocurrido en 2004, cuando la actriz fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico de Punto Doc.

La actriz había sido convocada al canal, América TV, y las cámaras la enfocaron mientras en el ciclo, producido por Pergolini, se emitía una cámara oculta que mostraba al esposo de Salomón, el médico Alberto Ferriols, en su consultorio teniendo “trato sexual”con una paciente travesti durante una consulta médica para una cirugía estética.

“Acá ha venido muchas veces como invitado Pergolini, y Beatriz venía al canal a buscarlo, y él salía por otra puerta porque no la quería encarar. Salíamos Daniel Gómez Rinaldi, Daniel Ambrosino o yo a hablar con ella, a tomar un café con ella. Eso no me lo contó nadie, lo viví. Vos podés equivocarte en la vida, pero sentate a tomar un café o llamala y decile: ”Te causé dolor. Perdón’, o ‘¿cómo te ayudo?’“, reflexionó la panelista.

Luego, en el programa pusieron al aire el fragmento de la entrevista realizada por De Brito en la que Pergolini rememora aquel arranque de violencia. “Éramos muy chicos. Yo estoy casado con mi mujer desde hace treinta años. Yo le llevo siete años y encima éramos chicos, así que imaginate. Me acuerdo que estábamos viendo la tele y era mi primera época media famosa. Y sale ella, toda jovencita, y dice: ‘Bueno, Lucho, tengo una noticia de Mario Pergolini”, comenzó rememorando el conductor.

“Yo estaba con mi mujer. Tenía 26 o 27 años. Y dice una barbaridad. Me acuerdo estar en mi casa, mirar al costado, decirle a mi mujer que ya volvía, y me fui a Canal 9. Me dejaron entrar porque yo trabajaba ahí en esa época. Y fui derecho a la oficina. La vi y fue lo primero que me salió. Pensaba: ‘La mato acá’”, continuó relatando, entre risas. “Y se la vio venir, porque me dijo: ‘Pará, pará, lo que yo quise decir...’. Igual, se pusieron entre medio y no llegamos a mayores”.