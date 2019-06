Beatriz Salomón sufrió una recaída y debió ser internada nuevamente

La actriz fue a realizarse unos analisis, pero debido a fuertes dolores abdominales, se decidió realizarle una nueva batería de estudiios

Beatriz Salomón sufrió una recaída y según pudo saber LA NACION se encuentra internada nuevamente desde el martes a la mañana. La actriz, que lleva adelante un tratamiento contra el cáncer de colon, acudió al Hospital Fernández para realizarse un análisis de sangre, pero se decidió que fuera ingresada debido a los fuertes dolores abdominales que padecía.

Debido a esas dolencias tuvo que ser sedada en el momento y aún continúa en ese estado. La idea de los médicos es realizarle en los próximos días una serie de estudios para comprobar su estado general. Además de sus hijas, se acercaron a acompañarla algunas de sus mejores amigas, entre ellas su abogada Ana Rosenfeld.

La actriz, que volvió hace un par de años a encabezar en la Avenida Corrientes junto a otras actrices de su generación y de la mano de José María Muscari con la obra Extinguidas, fue sometida en el último tiempo a 12 sesiones de quimioterapia.

Luego de estar internada, a fines de abril siguió con la recuperación en su casa y no solo pudo estar presente en el cumpleaños de 15 de su hija, sino que fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha. Allí habló por primera vez de su estado de salud y de su recuperación.

"La estoy luchando. Perdí toda mi cabellera y la masa muscular", contó ante la atenta mirada de la anfitriona y de los demás comensales. "Fue tremendo, pero me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Fue difícil cuando me lo dijeron. Ese día los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'", rememoró emocionada.