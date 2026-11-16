Silvia Pérez: el recuerdo de Alberto Olmedo, su regreso al teatro comercial y el modo en el que convive con las ausencias

Silvia Pérez habla de su presente con entusiasmo y con una tranquilidad que parece haber llegado con los años. Se la nota completa, activa y con ganas de ir por más. A los 71 años, reparte sus días entre el teatro, la televisión y sus seres más queridos. Reconoce que antes de llegar a la entrevista con LA NACION se prometió no mencionar a Alberto Olmedo, pero no lo logra. Claro que no reniega de su historia, esa que fue épica y que incluso hoy, se replica constantemente en redes sociales. Sin embargo, confiesa que no quiere quedar atada a esas imágenes cuando su presente es tan pleno. Por ello en sus pensamientos redobla la apuesta: “Quiero trabajar hasta el último día de mi vida”.

-Tras 15 años, volviste al teatro comercial con 8 mujeres, prácticamente, con el elenco original.

-Fue mágico, una coincidencia. Venía haciendo teatro alternativo desde hacía varios años y, de pronto, me encontré pensando cuánto me gustaría volver al teatro comercial, al humor y a estar en calle Corrientes. Justo ese día de reflexión y casi melancolía, me escribió [José María] Muscari para proponerme regresar con 8 mujeres. Le contesté literalmente: “Sí, re, estoy”. Convocó a todas y, en cuestión de horas, las cinco actrices originales, Mónica Villa, Emilia Mazer, María Leal, Cecilia Dopazo y Juana Repetto, habíamos aceptado. A Norma Pons la reemplaza Marita Ballesteros y a Hilda Bernard, Linda Péretz. Me dio muchísima alegría reencontrarme con mis compañeras y recuperar esa dinámica teatral que tanto extrañaba.

"Sé cuál es mi recorrido y agradezco mi historia", dice Santiago Filipuzzi

-Muscari tiene el don de reunir figuras de distintas generaciones y trayectorias, y equilibrarlas en protagonismo. A otros directores les explotaría la bomba en pocas semanas.

-Es una de sus tantas virtudes. Yo me siento bien trabajando con él, a todas nos pasa lo mismo, de hecho todas elegimos volver. Sé cuál es mi recorrido y agradezco mi historia, pero no establezco comparaciones con mis compañeras. Hay admiración, no competencia. Cada una viene de lugares diferentes y tiene una manera particular de construir su personaje. Esta vez, además, me pasó algo interesante, como yo entro avanzada la obra, tuve la posibilidad de observarlas ensayar y aprender de sus búsquedas. Ver cómo trabaja cada una y qué marcaciones les hace José, me resultó muy enriquecedor. Me siento a la par de todas.

-Volviste también a la televisión en Net, con el programa Locas lindas, junto a Adriana Salgueiro, Judith Gabbani y Naanim Timoyko.

-Me encanta el programa porque el propósito es que parezca un encuentro entre amigas que conversan con naturalidad. Y está sucediendo. Recibimos mensajes de gente que nos dice que siente que está sentada con nosotras. Al principio nos fuimos conociendo de a poco. No éramos amigas, aunque algunas ya nos conocíamos de otros trabajos. Tenemos personalidades y pensamientos diferentes, y eso también es interesante. A veces discutimos, incluso jugamos a pelearnos.

-¿Qué imaginabas para esta etapa de tu vida cuando tenías 30 años y estabas en pleno éxito junto a Alberto Olmedo y Javier Portales?

-A esa edad uno ni siquiera piensa que va a llegar a los 71. Durante mi adolescencia y algunos años después fantaseaba con vivir en una playa, tener un kiosco de golosinas y una librería. Me encantaba la playa y, además, durante buena parte de mi vida fui muy golosa. Pensaba en eso como un remanso, como una vida tranquila. Hoy descubrí que esa paz no depende de instalarme en una isla, la puedo encontrar en mi casa, en un viaje o en algún lugar que me guste. No cambiaría este presente por aquella fantasía.

-¿Nunca pensaste en retirarte, especialmente después de haber conocido una popularidad tan grande?

-Nunca. Quiero trabajar hasta el último día de mi vida. Para mí, trabajar es una condición de salud. Por supuesto que necesito momentos de descanso y de silencio para retroalimentarme, pero no me imagino estar en casa sin hacer nada. Ser actriz no es solamente una satisfacción personal, también es una manera de devolver algo de todo lo que recibí de mi familia y de la sociedad.

-Después de aquella etapa de gran exposición, te refugiaste en el teatro independiente y en el cine. ¿Cómo lo viviste?

-Como un desafío personal. Necesitaba comprobar qué artista había dentro de mí, más allá de la imagen que el público conocía. Estudié con distintos maestros y encontré en el teatro independiente un espacio para explorar otras facetas. La obra La restauración me dio muchas satisfacciones, me demostró que podía tocar otra tecla de la actuación y que podía gustar. También fue muy importante Encarnación, la película de Anahí Berneri. Cuando me contó la historia, que tenía una relación profunda con mi vida familiar, me emocioné muchísimo. Fue mi primera experiencia protagónica en un cine de esas características. Recorrer festivales y recibir el premio en San Sebastián fue conmovedor.

Tras 15 años, la actriz volvió a un escenario en la avenida Corrientes Santiago Filipuzzi

-¿Ese reconocimiento te ayudó a recuperar la confianza?

-Sí, muchísimo. Durante mucho tiempo sentí que no me miraban como actriz, que mi nombre estaba demasiado asociado a una imagen concreta y que eso dificultaba que me ofrecieran otros trabajos. Por eso estudié tanto y también decidí producir mi primera obra después de aquella etapa. El teatro independiente y la película me permitieron fortalecer mi autoestima. Siempre supe que había nacido para esto, pero necesitaba reconocerlo también desde mi propia mirada, sin depender de la aprobación de los demás.

-En los últimos años hubo una fuerte revisión del código de humor entre el capocómico y su partenaire. ¿Cómo lo viviste siendo una de las referentes del género?

-Me parece muy importante que no se cosifique a la mujer. Yo trabajaba en una época en la que determinadas cosas estaban naturalizadas y no me detenía a cuestionarlas, era el contexto en el que vivíamos. Entiendo que los tiempos cambian y que hay conductas que hoy no podrían repetirse. Sin embargo, no estoy de acuerdo con todas las formas en que se plantea esa transformación. La igualdad de derechos es indiscutible, pero a veces, en el afán de levantar la voz y luchar, se pierde claridad. También me cuesta hablar de personas que ya no están. No saldría a contar lo que hizo alguien que hoy no está. Antes me preguntaría si serviría de algo contarlo, más que por una inútil acusación al pasado.

Silvia Pérez y Alberto Olmedo

-Compartiste tu carrera con figuras que hoy ya no están. ¿Cómo convivís con esas ausencias?

-Hay recuerdos que aparecen en momentos particulares y tocan el corazón. Antes de salir a escena en 8 mujeres tengo una palabra del Negro (Olmedo). Es una manera de tenerlo presente, sin necesidad de hacer de eso una conversación permanente o un lamento eterno. También empecé a hablarles más a mis padres, algo que antes no hacía. Me di cuenta de que me hace bien recordar que soy y estoy haciendo lo que hago gracias a que ellos me trajeron a la vida. Hay ausencias que forman parte de nuestra identidad y que, de alguna manera, siguen acompañándonos.

"Hay ausencias que forman parte de nuestra identidad y que, de alguna manera, siguen acompañándonos", plantea Santiago Filipuzzi

-Tu papá murió el día de la función de prensa de Secreto entre mujeres.

-Fue muy doloroso. Yo estaba por estrenar esa obra con Norma Pons y Sofía Gala y entre ensayo y ensayo lo visitaba en el hospital en el que estaba internado. Él me decía que iba a llegar, que se iba a recuperar solo para verme nuevamente en un escenario, que iba a estar conmigo. Pero el día de la función de prensa fue también el de su entierro. No quería ir a trabajar, pero mi hija me dijo que pensara qué habría querido mi papá y que quizás me sentiría mejor estando allí. Finalmente hice la función. Hay momentos en los que el trabajo también se convierte en una manera de atravesar el dolor.

Silvia Pérez, su hija, Julieta Bal y su expareja, Santiago Bal

-Fuiste mamá a los 21 años, cuando tu carrera estaba en pleno ascenso. En aquella época, otra mujer hubiese tomado otra decisión.

-Siempre supe que quería tener a mi hija y que iba a llamarse Julieta. Quedé embarazada en una circunstancia que no había planificado, porque no me cuidé, pero siempre tuve en claro que iba a tenerla, incluso sabiendo que me iba a separar del padre (Santiago Bal). Se lo dije a mi ginecólogo y me alentó. Fue una decisión muy firme, aunque después resultó muy difícil en el día a día. Mi familia recibió la noticia con alegría y nunca sentí que criarla sola fuera un impedimento. A los 18 años me había ido de mi casa porque quería tomar mis propias decisiones. Siempre fui una mujer fuerte y bastante aguerrida.

-¿Cómo compatibilizaste la maternidad con aquel ritmo de vida?

-Me la llevaba a todos los canales, a los programas, a los teatros y a todos lados. No digo que haya sido la mejor educación posible ni que hoy recomendaría necesariamente esa experiencia, pero la llené de amor. Yo la mantenía sola y quería darle todo lo que necesitaba. Cuando veo ahora a Juana Repetto en el elenco, con su bebé cerca, me reconozco en ella.

-Estás en pareja hace años, con un hombre mucho más joven. ¿Es la clave del amor?

-No lo sé. Nos llevamos 16 años y hace ya 17 años que estamos juntos. Nos conocimos a través de unos amigos y, al principio, me enojé porque me había dicho que tenía 40 y después descubrí que era más joven. Incluso discutimos por teléfono antes de nuestra primera salida. Pensé que no iba a durar nada porque somos bastante diferentes, pero la vida a veces te pone delante de alguien y las cosas suceden. Llegamos a convivir pero no resultó y hoy en casas separadas, nos seguimos eligiendo, viviendo un amor puro, sano y sincero. Lo conocí cuando tenía yo 56 y él 39. Nunca sentí que la diferencia de edad fuera un problema.

-¿Cómo es el ritual que comparten las integrantes de 8 mujeres antes de salir a escena?

-Lo hacíamos en su momento también. Faltando 15 minutos para el comienzo de la función, bajamos todas de los camarines, ya vestidas y preparadas, y hacemos una meditación que guio yo. Es una meditación en la luz, universal, que dura aproximadamente cinco minutos. La idea es unirnos a esa luz y sentir que todas somos una. Después brindamos con un coñac y quedamos listas para salir a escena. Es una manera de unirnos por dentro para que después eso también se vea sobre el escenario.

Para agendar

8 mujeres. Funciones: miércoles, jueves, viernes y domingos, a las 20; sábados, a las 19.30 y 21.30. Sala: Multiteatro, Avenida Corrientes 1283.