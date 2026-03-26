El pedido de Mauro Icardi para quedarse con sus hijas que habría enfurecido a Wanda Nara

El WandaGate volvió a sumar una nueva polémica, incluso mientras sus protagonistas están en continentes separados. ¿Qué sucedió ahora? Mauro Icardi regresó con María Eugenia “la China” Suárez a Buenos Aires y se reencontró con sus dos hijas, Francesca e Isabella. Las niñas se fueron a pasar unos días con él a la “casa de los sueños” de Nordelta y, de acuerdo a lo establecido por el juez, tenían que estar juntos hasta este jueves. Sin embargo, el futbolista habría intercedido y pedido un cambio en la agenda, acción que a Wanda Nara, que se encuentra en Japón con su pareja Martín Migueles, no le habría gustado nada.

“Terminó la paz para Mauro Icardi. Venía todo muy bien hasta hoy”, dijo Gustavo Mendez en la edición del miércoles 25 de marzo de La mañana con Moria (eltrece). Comentó que desde que llegó a Buenos Aires, el futbolista pasó tiempo con sus hijas. Fueron a buscar a Rufina Cabré, la primogénita de Suárez y Nicolás Cabré, a un cumpleaños y visitaron un campo donde anduvieron a caballo.

Mauro Icardi y China Suárez se encuentran en Buenos Aires con todos sus hijos

“El juez Adrián Hagopian, por pedido de Elba Marcovecchio y Lara Piro, había dado el permiso para que las nenas estén con su papá hasta el jueves”, detalló el panelista. Sin embargo, dijo que las niñas la estarían pasando “tan bien” que habrían pedido quedarse un día más, es decir, hasta el viernes, por lo que debían presentar un nuevo pedido a la justicia para extender la estadía. No obstante, Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, habría dicho que no.

Isabella y Francesca habrían pedido quedarse con su padre un día más de lo dispuesto por la justicia, pero Wanda Nara se habría negado (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Desde el lado de la conductora, aparentemente argumentan que las niñas no pueden faltar tantos días al colegio, puesto que mientras están con su padre, realizan sus estudios de manera virtual. El malestar de Icardi, en tanto, se basaría, por un lado, en que Nara se encuentra en Japón y no en la Argentina y que, según un informe del colegio, en julio del año pasado, se habrían ausentado de la escuela 15 días.

“Ana Rosenfeld dijo que no le iban a dar un día más, solo hasta el jueves, según lo dictado”, remarcó el comunicador y destacó que realizarían el pedido ante el juez como un deseo de las niñas, por lo que el Ministerio Público Tutelar tendría que tener en cuenta su opinión. Esta sería la última oportunidad para que Icardi esté con Francesca e Isabella, puesto que en los próximos días regresará a Estambul para cumplir con sus compromisos con el Galatasaray y recién en junio podría regresar a la Argentina.

Wanda Nara se encuentra en Kyoto con Martín Migueles (Fuente: Instagram/@wandanara)

Por su parte, Wanda Nara aprovechó el final de las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) para viajar por el mundo con su novio Martín Migueles. Abandonaron Buenos Aires hace un mes y aterrizaron en Italia. Primero estuvieron en Milán —donde coincidieron por unos días con Icardi y Suárez por la audiencia de divorcio—, y luego volaron a las islas Maldivas para pasar unos días de playa, mar y relax. Su siguiente destino fue la ciudad de Shanghái, en China, y actualmente se encuentran en Kyoto, entre compras, turismo y una degustación de lo mejor de la gastronomía japonesa.