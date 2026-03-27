La pregunta que descolocó a Joaquín Levinton y lo llevó a abandonar una entrevista

WandaGate es un tema que divide al país. Desde que estalló el escándalo, allá por octubre de 2021, se armaron dos equipos: Team Wanda Nara o Team China Suárez. En las redes sociales los usuarios rápidamente tomaron partido y es hasta la fecha que salen a apoyar a una de las dos mujeres. Al mismo tiempo, varios famosos se metieron en la disputa —algunos por voluntad propia y otros empujados— y tomaron partido. Al que ahora le preguntaron su opinión fue a Joaquín Levinton. Pero, el músico se molestó tanto que directamente abandonó la entrevista.

El líder de Turf dijo presente en Ecos, el show de Soda Stereo en el Movistar Arena. Pasó por la alfombra roja e intercambió unas palabras con la prensa. “¿Cómo te digo? ¿Joaquín o Raúl?“, le preguntó el cronista de Primicias Ya. Com al entrevistado no le pareció nada divertido el cuestionamiento, así que sin mucha simpatía dijo: “Alberto”.

Joaquín Levinton abandonó una entrevista cuando le preguntaron si era "Team Wanda o Team China" (Foto: Captura de video)

Al ser consultado por sus sensaciones respecto a ver a Zeta Bosio y Charly Alberti tocar junto a un avatar que evoca a Gustavo Cerati, dudó varios segundos y solo se limitó a responder: “Digamos... con expectativa”.

Fue entonces cuando el cronista decidió involucrarlo en la actualidad de la farándula y le preguntó: “¿Team Wanda o Team China?“. Al escucharlo, Levinton quedó completamente desconcertado. Su expresión fue de sorpresa absoluta. ”¡¿Qué?!“, lanzó, por lo que le reiteraron la pregunta.

Levinton se molestó cuando le preguntaron por la China Suárez y Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @wanda_nara)

Aunque podría haberse mostrado a favor de Wanda Nara, puesto que en 2024 visitó Bake Off Famosos (Telefe), programa que la tenía como conductora, el músico tuvo una determinante reacción. Aunque la entendió, se indignó con la pregunta, sobre todo porque se encontraba en el lugar por un motivo completamente ajeno a ese. ¿Qué hizo? Evidenció su malestar, arqueó las cejas, se mordió el labio y abandonó la entrevista sin emitir una palabra.