En crisis: aseguran que Nicole Neumann fue denunciada por su hija mayor, Indiana Cubero

Si bien el conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, es ya conocido, hoy trascendió una información que cambia de forma radical el panorama: según contó Marcela Tauro en Intrusos en el Espectáculo, la adolescente de 15 años habría denunciado a su madre en la Justicia por violencia tanto física como psicológica.

“La verdad es que me sorprende muchísimo esta nueva denuncia”, presentó el tema Florencia de la V. “No sé si es tan nueva”, respondió Marcela Tauro, y si bien aseguró que se enteró ahora, explicó que el enfrentamiento lleva ya varios meses. “ La denuncia habría sido hecha por Indiana, la hija mayor, en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre. Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional, sería. Psicológica. Verbal también ”, informó la periodista.

Nicole Neumann habló luego de que Fabián Cubero confirmara que Indiana, su hija mayor, vivía con él y estaba distanciada de su madre Instagram @nikitaneumannoficial / @fabiancuberooficial

Tauro dio a entender que en la grabación “habría más implicados”. “Alguien que también la destrata”, agregó. “¿La grabó Indiana a Nicole?”, quiso saber Guido Zaffora. “Tengo entendido que sí. La habría grabado”, explicó la histórica panelista de Intrusos.

A su turno, Maite Peñoñori repasó que a mediados de junio contó que Nicole “se corría de Los ocho escalones de los tres millones por una denuncia que la tenía muy mal” y además porque quería correrse del foco mediático. La partida de Nicole del programa de Guido Kaczka finalmente sucedió. “ Era esto. No lo teníamos confirmado totalmente y obviamente era un tema muy delicado, pero es un tema que Nicole ya comentó con otras personas ”, completó.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana, durante las viejas épocas Instagram / @nikitaneumannoficial

“Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana. Y que todo esto tiene un trasfondo económico. Eso es lo que dicen del lado de Nicole. Que como hay una deuda que todavía no terminaron de arreglar, de plata en dólares -que tampoco es tanta- entre Cubero y ella, y siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana, quedándose con él, no tenga que pasar nada de plata por ella”, repasó.

Mientras debatían en la mesa sobre la edad de Indiana, Tauro explicó que cumple 15 y que ese fue otro motivo de discordia. “En el medio de la pelea, denuncia y demás, se hablan por WhatsApp y por Telegram. ¿Por qué por Telegram? Porque queda borrado”, explicó. “Pasa del amor al odio, de pelearse a estar bien”, continuó Tauro, y aseguró que Nicole le escribió: “Este año cumplís 15, ¿qué querés que hagamos”, que Indiana no le contesta y que como la adolescente no quiere tener trato ella “la empieza a hostigar”.

Otro episodio que comentaron en la mesa de Intrusos y que habría empeorado la situación habría tenido lugar en el colegio de las chicas. “Aparece Nicole. A Indiana le agarra una crisis de nervios. Esto hace poquito, pocas semanas”, comenzó su relato. “Quería verla a Indiana. Entonces quería componer, calculo yo. Tuvo que intervenir la directora del colegio porque hubo un escándalo porque a la nena le agarró un ataque de nervios y no quería irse con ella. Y a su vez no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que se le apareciera” , cerró Tauro.

Peñoñori contó que hace diez días tuvieron la citación para un encuentro en la Justicia, que Indiana no se presentó y Nicole sí y que “lo que le termina diciendo la Justicia a Neumann es que le recomiendan que continúe con una terapia y que ese terapeuta se tiene que comunicar con el terapeuta de Indiana”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte con Indiana, Allegra, Sienna y Luca en la despedida en Vélez Instagram @micaviciconte

“Nicole no puede entender que la nena elija a los Cubero, y se lo diría todo el tiempo. La verdad es esa”, disparó Tauro, y aseguró que luego de la fiesta de fin de año la modelo le escribió a su hija algunos mensajes “fuertes” y que esas recriminaciones figurarían incluso en las grabaciones que se encuentran en la Justicia. Por último, Tauro contó que la denuncia tendría ocho meses y que desde entonces Indiana estaría pidiendo retirar sus pertenencias de la casa de Nicole, algo que habría sucedido pocas semanas atrás.

“La jueza determinó cinco días en los que la madre podía devolverle las pertenencias del cuarto, la ropa y demás. Indiana no tenía ropa y le tuvieron que comprar, o le prestarían, no sé. Y fue con dos compañeritas del colegio”, repasó. Luego explicó que mientras Indiana juntaba sus cosas, Nicole estaba en la cocina. “Entra Nicole, la saluda, le pone la mejilla y le empieza a hacer reproches. ´Yo no entiendo por qué te vas con esa familia de...´. Hay frases muy fuertes que yo no sé si dar porque son discriminadoras”, aseguró. “Ellos me dan amor”, habría sido una de las respuestas de la adolescente a su madre.

