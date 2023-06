Mica Viciconte dio detalles del conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Ella no se llevaría bien con las hijas”

escuchar

Si bien se separaron hace seis años, la vigencia de los conflictos hacen parecer como si el tiempo no hubiera pasado. Nicole Neumann y Fabián Cubero continúan inmersos en una guerra sin fin que tiene a sus tres hijas menores de edad en el medio. Los temas son varios, desde la cuota alimentaria, hasta deudas y la decisión de Indiana, la mayor de las tres, de vivir con su padre, por una supuesta mala relación con su madre. Las cosas en la actualidad se resuelven en la Justicia y precisamente fue Micaela Viciconte, pareja del exfutbolista, quien, aunque limitó sus comentarios al respecto, dio algunos datos sobre cómo transitan la situación.

Las cosas entre la modelo y el deportista están lejos de terminar, a pesar de que cada uno hoy sigue con su vida: ella planea su polémica boda con su novio Manu Urcera y él está feliz con su pareja Mica Viciconte con quien tuvo a Luca, su hijo de un año. Precisamente, fue la exCombate quien, en diálogo con un móvil de Intrusos (América) remarcó que pasaron los seis juntos el Día del Padre y mencionó, sin dar detalles, la situación legal por la que atraviesa a su familia.

Fabián Cubero y Mica Viciconte con Indiana, Allegra, Sienna y Luca en la despedida en Vélez Instagram @micaviciconte

“Habría una nueva denuncia, una exposición ante la Justicia, porque Nicole no se llevaría bien con las nenas, no sería el mejor ambiente familiar. ¿Esto es así?, ¿Está la denuncia?”, le preguntó el cronista. “Hay un tema de que no podemos hablar”, explicó Viciconte y agregó: “Yo sí puedo, pero se entiende que como soy la pareja de Fabi, básicamente no. Hay un pedido de que él no puede hablar, entonces yo respeto eso y no voy a decir absolutamente nada, porque aparte nos vamos a meter en un quilombo nosotros”.

“Fabi se maneja ahora con la Justicia, con su abogada y están viendo otros temas. Él no puede hablar y tengo entendido que la otra parte tampoco”, explicó la influencer. En este sentido, el periodista le consultó si en la denuncia se incluía además la cuota alimentaria y una deuda económica que tendría la modelo. Según contó días atrás Maite Peñoñori en Intrusos, desde el lado de Cubero le dijeron que Nicole le debe 15 mil dólares por un tema relacionado con las propiedades que tuvieron en conjunto.

La palabra de Mica Viciconte en medio del conflicto legal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

“Desconozco si son diferentes cosas o no, también entendamos que la Justicia a veces es lenta, y bueno, hay que esperar”, se limitó a decir Viciconte y aseguró que a ella “no le cambia en nada” la situación ni cuánto tarde en resolverse. “Estoy hace casi siete años con Fabi, ya paso un montón. Creo que no necesito estar explicando. Estamos bien en la familia, no nos va a cambiar nada”.

Sin embargo, y a pesar de dejar en claro su postura ante la situación, destacó: “Por supuesto que a veces, cuando se acomodan esas cosas y salen a la luz las cosas que son realmente, está bueno para la tranquilidad de todos”. Asimismo, para cerrar lanzó: “Pero bueno, la Justicia calculo que actuará como tiene que actuar”.

LA NACION