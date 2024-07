Nicole Neumann hizo una sesión de fotos con su bebé y fue duramente cuestionada por un detalle: “¿Para qué?”

Escuchar

Estos últimos meses fueron de muchas emociones para Nicole Neumann. En noviembre de 2023 se casó por civil con Manuel Urcera, un mes después tuvieron su soñada fiesta y en abril le dieron la bienvenida a su primer hijo en común, un varón al que llamaron Cruz. Sin embargo, desde el nacimiento de su bebé, la pareja tomó una importante decisión para proteger su privacidad: no mostrar la cara del pequeño.

Así como registró en fotos y videos todo su embarazo, tras dar a luz, compartió con sus seguidores de Instagram los primeros paseos de Cruz, sus outfits y sus tiernos momentos con sus hermanas mayores, Indiana, Allegra y Sienna (fruto de la relación de la modelo y Fabián Cubero). En las últimas horas, Neumann subió una imagen a su feed con su bebé en brazos y todo iba bien hasta que comenzó a recibir una catarata de fuertes críticas y cuestionamientos de parte de los usuarios.

Neumann y Urcera fueron padres el 18 de junio (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Cruz Urcera nació por cesárea el 18 de junio en la maternidad Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires,pesó tres kilos, 700 gramos y midió 50 centímetros. Los flamantes padres regresaron a casa y empezaron a ajustarse a una nueva vida con un bebé y todo lo que eso conlleva. Así como lo hicieron durante el embarazo, compartieron contenido del pequeño en redes sociales pero siempre cubriéndole el rostro con un emoji o fotografiándolo de espaldas.

En este contexto, la jurado de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) publicó en su feed un book que hizo en su casa con su hijo menor en brazos. Mientras ella lució un look total black, el bebé tenía un conjunto color gris. “Aproveché que trabajé un poquito en casa y me saque unas fotitos con Cruz. Qué difícil es que las mamás tengamos lindas fotos con nuestros bebés, ¿no? ¿Les pasa? Siempre somos las ‘fotógrafas’”, comentó Neumann.

Neumann fue cuestionada por no mostrar la cara de su bebé (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Más allá de las dulces imágenes, muchos usuarios de Instagram la cuestionaron con dureza por haber cubierto el rostro de su bebé con el emoji de un osito. “Si le tapás la carita mejor sacate fotos sin el bebé y evitás eso” y “Ni Messi le tapo la cara a los hijos y es Messi”, expresaron algunos seguidores. En la misma línea, otros opinaron: “¡No pongas más fotos así, por favor!”; “No sé por qué le tapan la cara, para eso no lo muestren“ y “¿Para qué esas fotos? La verdad no le encuentro una explicación. ¿Qué mostrás? Te mostrás vos. Bueno, mostrate sola. Así me parece una incongruencia. Una ridiculez total”.

Nicole Neumann hizo una sesión de fotos en casa con Cruz (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Pese a las críticas, otras cuentas apoyaron su decisión.“Me parece perfecto que no muestres la cara del bebé, qué triste que te jodan tanto con ese tema”; “La verdad no entiendo que le molesta a la gente que no muestra la cara del bebé” y “Vivan y dejen vivir, ella es dueña de lo que se le antoje. Cuida a su bebé”, escribieron.

Si bien desde un primer momento los padres decidieron ocultar el rostro del bebé, lo cierto es que hace unos días, seguramente sin querer, lo mostraron. El 18 de julio, Cruz cumplió su primer mes y entre todos los posteos que subieron, llamó la atención una foto en particular.

Nicole Neumann y Manu Urcera dejaron ver el rostro de su hijo Cruz (Foto: Instagram)

Se trató de una selfie de los tres durante una salida en la cual se pudo ver, por primera vez, el rostro del bebé. Teniendo en cuenta las medidas que tomaron ambos para proteger la seguridad de su hijo, probablemente esto se trató de un descuido.

