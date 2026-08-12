Soda Stereo celebró el cumpleaños de Gustavo Cerati con una función especial de ECOS

El Movistar Arena volvió a convertirse este martes por la noche en territorio Soda Stereo. Pero esta vez la cita tenía un significado especial: Gustavo Cerati habría cumplido 67 años este 11 de agosto. Miles de fanáticos llegaron al estadio porteño para reencontrarse con las canciones de la banda en una de las últimas funciones de ECOS en la ciudad de Buenos Aires.

Así inició una nueva edición de Ecos

A sala llena y en medio de un clima atravesado por la emoción y el recuerdo del músico, Charly Alberti y Zeta Bosio dieron comienzo al espectáculo con “Ecos”, la canción que abre el recorrido y que le da nombre a la propuesta. Después llegaron “Juego de seducción”, “Nada personal” y “Hombre al agua”, mientras las pantallas y la puesta tecnológica volvieron a reconstruir sobre el escenario el universo de Soda Stereo.

Desde antes del comienzo podía percibirse que no se trataba de una función más. Remeras de distintas épocas de la banda, carteles y generaciones enteras de seguidores poblaron las tribunas en una noche en la que la expectativa tenía una pregunta inevitable: de qué manera el espectáculo recordaría a Cerati precisamente el día de su cumpleaños.

Soda Stereo homenajeó a Cerati en su show Ecos

La emoción volvió a ganar terreno antes de “(En) el séptimo día”, cuando Zeta Bosio tomó la palabra para recordar a su compañero. “Esta es una noche muy especial, que nos reúne cantando sus canciones, que es la mejor forma de celebrarlo. Todos tenemos algo que agradecerle hoy... Vamos con Séptimo día”, expresó el bajista y la respuesta no se hizo esperar: una multitud lo ovacionó desde las tribunas antes de que comenzaran a sonar los primeros acordes de la canción.

Un cumpleaños cantado por miles

El homenaje no estuvo únicamente en las palabras de sus compañeros. En medio del show, un pequeño desperfecto técnico provocó una pausa inesperada. El silencio duró poco: casi inmediatamente, desde el público comenzó a escucharse el “Feliz cumpleaños”. El canto fue creciendo hasta extenderse por el Movistar Arena y miles de personas terminaron cantándole a Cerati. Durante esos minutos, la precisión tecnológica que caracteriza a ECOS quedó eclipsada por una emoción imposible de programar.

El público le cantó el feliz cumpleaños a Cerati

El público fue una parte fundamental de la función. Hubo quienes siguieron cada canción de pie, celulares que se encendieron para registrar la aparición de Cerati en las pantallas y ovaciones que irrumpieron una y otra vez durante el recorrido. En cada sector del estadio se repetían escenas similares: grupos de amigos que habían compartido aquellas canciones durante su adolescencia, familias enteras y padres que esta vez llegaban acompañados por sus hijos. También había jóvenes que conocieron a Soda Stereo cuando su historia ya estaba escrita. Esa noche, sin embargo, las diferencias generacionales parecieron desaparecer cuando todos cantaban las mismas canciones.

El repertorio avanzó por distintas etapas de la historia de la banda. Después de aquel primer tramo sonaron: “Luna roja”, “Toma la ruta”, “Té para tres” y “En la ciudad de la furia”. “Sobredosis de TV”, “Persiana americana”, “Entre caníbales” y “Zoom” mantuvieron al estadio de pie antes de que “Planeador”, “Final caja negra” y “Primavera 0” condujeran hacia el último tramo del concierto.

El público fue protagonista de una noche especial coreando todas las canciones

“Todos lo extrañamos”

“Prófugos” anticipó uno de los momentos más esperados de la noche. Después llegó “De música ligera”, la canción elegida para cerrar el show. Para el clásico, Bosio y Alberti se acercaron al público en el campo y tocaron rodeados por los fanáticos, mientras Cerati volvía a ocupar un lugar central en la puesta. El estribillo fue cantado por todo el estadio y convirtió los últimos minutos del espectáculo en otra celebración colectiva.

Cuando sonaron los acordes finales, Charly tomó la palabra. Esta vez ya no había una próxima canción que presentar. “Gracias. Hoy es una noche muy especial, gracias por acompañarnos. Todos lo extrañamos, y creo que es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy. Así que muchísimas gracias. Estamos empezando a acercarnos al final de nuestro show de Buenos Aires, eternamente agradecidos. Los amamos, como les dije, así que nada más que gracias”, expresó Alberti emocionado.

Prófugo fue una de las canciones más celebradas

La respuesta llegó inmediatamente desde el público: “¡Totales!”, gritaron los fanáticos, completando de manera espontánea aquel “gracias totales” que Cerati convirtió en una de las frases más recordadas de la historia de Soda Stereo. El intercambio provocó una nueva ovación en el estadio y terminó de darle sentido a una función que, desde antes de empezar, había estado atravesada por su recuerdo.

Después de una hora y 40 minutos de show y 20 canciones, las luces comenzaron a encenderse. El público empezó lentamente a abandonar el recinto, aunque la música todavía no había terminado. De fondo sonaba “Zona de promesas”, acompañada en las pantallas por imágenes que recordaban a Cerati y por los créditos finales del espectáculo. Algunos salían todavía cantando, otros se quedaban unos minutos mirando hacia el escenario y no faltaban quienes abandonaban el estadio emocionados. Era la última escena de una noche en la que los clásicos de Soda volvieron a funcionar como punto de encuentro entre distintas generaciones.

El mensaje de Charly Alberti en el día en que Cerati cumpliría 67 años

ECOS ya convocó a más de 500.000 espectadores desde su estreno en marzo y atraviesa ahora el tramo final de su temporada porteña. La de este martes no fue su última presentación en Buenos Aires —todavía quedan las funciones del 12, 14 y 15 de agosto— y luego el espectáculo continuará su recorrido por Mendoza, Estados Unidos, España y distintos países de América Latina.

Pero la de este 11 de agosto será una función difícil de repetir. Esta vez, el diferencial no estuvo solamente en la tecnología que permite volver a reunir sobre un escenario a Soda Stereo. Estuvo también en las miles de personas que, el día en que Cerati habría cumplido 67 años, volvieron a encontrarse alrededor de sus canciones para celebrarlo.