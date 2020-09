Sofi Morandi, ¿vive un romance secreto con un conductor de eltrece?

Sofi Morandi estaría teniendo un romance con un conductor de eltrece Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 18:40

Sofi Morandi estuvo en el centro del debate de los programas de chimentos, luego de que ayer por la noche, Cachete Sierra tuviese un inesperado cruce con ella en el Cantando 2020. Mientras en Los ángeles de la mañana hablaban sobre si las idas y vueltas con el ex Chiquititas eran porque en el fondo pasaba algo entre ellos, Ángel de Brito reveló quién sería el nuevo interés romántico de la influencer.

"Está con Juan Marconi, lo dijeron ellos, que se hagan cargo", lanzó el conductor. Una de las primeras en destapar esta historia había sido Lourdes Sánchez. "Sofi lo negó, pero Lourdes cuando vos le mostraste el teléfono dijo 'vos siempre sabés todo, así que si te dice eso...", remarcó Yanina Latorre.

Marconi era uno de los conductores de El gran premio de la cocina, el reality culinario de eltrece que tuvo una controvertida final hace unos días.

Lejos de tomar este dato como verdad, las panelistas siguieron especulando que a lo mejor a Morandi le atraía Sierra. "No le gusta. Tiene mucha más razón Ángel sobre con quien sale ella que vos", le explicó Latorre a Karina Iavícoli. "Le parece un nabo", agregó Ángel.

"Marconi es más de su estilo. Yo estaba en los vivos de Instagram cuando ellos chateaban. No son novios, si pasó algo fueron unos besos", sumó Yanina a los datos que se iban revelando lentamente. "Igual está sola, no está de novia. Por ahí son cosas que suceden".

"Yo dije que sos medio langa. Y que te envidio porque a mí me falta autoestima y a vos no", le dijo Morandi a Sierra anoche, desatando un cruce entre ambos. Un poco en broma y otro poco en serio arremetió: "¿Qué te pasa con los influencers? Decímelo en la cara". Agustín explicó nuevamente que él no tenía ningún problema con ser influencer, pero que prefería ser presentado primero como actor, y luego como un referente de redes sociales.