De Sofía “Jujuy” Jiménez a Yoyi Francella y Sofía Morandi: ¿Qué famosas audicionaron para En el barro?

En medio del éxito que está cosechando la serie En el barro, varias actrices sorprendieron a sus seguidores al comentar en sus redes sociales que formaron parte del casting para la ficción. Sofía “Jujuy” Jiménez y Sofía Morandi compartieron los videos de la audición, mientras que Yoyi Francella y Mica Vázquez dieron detalles de la prueba de cámara en su programa de streaming.

Aunque ninguna fue seleccionada, todas decidieron reflexionar sobre la experiencia y la importancia de afrontar nuevos retos.

Varias actrices contaron cómo fue el proceso de audición de En el barro (Fuente: Archivo - Netflix)

Sofía Morandi intento fallido y una reflexión “más allá del resultado”

La primera en referirse a la audición fue Sofi Morandi, que decidió compartir recortes de su propio casting para En el barro.

En su posteo, Morandi reconoció que compartir el video le provocó sensaciones encontradas: “El nivel de cringe (vergüenza ajena) que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura. En 2023 hice el casting para En el barro, que personalmente siento que fue una v…, pero dado que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material, porque más allá de no haber quedado, me miro con un poco de ternura y compasión”, confesó la actriz e influencer.

En El Barro Tráiler Oficial Netflix

La artista recordó con humor las improvisaciones que tuvo que hacer en su casa para poder grabar la audición, incluyendo utilizar una silla sobre la mesa como trípode. También mencionó el apoyo incondicional de sus amigas, el coaching actoral que recibe en ocasiones de Dalia Elnecave y las incontables tomas que realizó para conseguir el resultado.

“El screenshot con la cantidad de tomas, ¡por Dios! (ahora más de 3 no hago porque si no me empiezo a poner rompehue…). Los intentos fallidos, el celular que se cae, las tomas que no salen, el humilde detalle del golpe maquillado. Creo que sólo los que nos dedicamos a esto entendemos todo ese delirio, hermoso, pero vertiginoso a la vez”, señaló.

Morandi subrayó que el mundo de las audiciones está lleno de incertidumbre y que la perseverancia es importante para abrirse camino: “Para lo vertiginoso hay que ser valiente. Porque nunca nadie te asegura nada. A veces la cosa va bien, y otras no tanto. Y ahí va una, intentando hacerse amiga de la incertidumbre”, destacó.

Más allá del resultado, la actriz aseguró que disfruta del proceso de audicionar. “Me gusta pensarlo como un juego, como cuando era chiquita. Me gusta castear. Más allá del resultado, de todas las audiciones me llevo algo. Fuerza para todas las que estén en ésta, compañeras. ¡A meterle!”, escribió.

Finalmente, sugirió con humor que una de las razones por las que no quedó seleccionada podría haber sido su parecido con una de las protagonistas de la serie:: “PD: seguramente no quedé por ser demasiado parecida a Valentina Zenere. Harta de que nos confundan”, bromeó.

Sofía “Jujuy” Jiménez: “Lo sigo intentando”

Sofía "Jujuy" Jiménez: "Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo” (Fuente: Instagram/@sofijuok)

La modelo reveló que envío un video grabado a modo de casting durante unas vacaciones en México. La propuesta surgió de parte de la agencia que maneja sus trabajos, que la animó a postularse. En ese momento, la actriz venía de finalizar la temporada teatral de la obra Permitidos y, según contó, se encontraba en un proceso de búsqueda profesional que la llevó a aceptar nuevos desafíos.

Jiménez confesó que verse ahora en aquella filmación le provoca sentimientos encontrados: “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, expresó. Según explicó, compartirlo en sus redes fue una manera de mostrar que los rechazos son parte del aprendizaje.

“Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ése no es el punto (igual, obvio que nos podemos reír ). La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso: que caradura ¿no? Pero, al mismo tiempo, siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no. Y, sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora, que, por supuesto, seguiré sosteniendo, mi gran GPS", escribió en la publicación.

La actriz aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el proceso que conlleva toda audición. “¡Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan! Por lo general, se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”, mencionó.

A continuación, la modelo aseguró que se siente orgullosa de cada paso dado y alentó a sus seguidores a animarse a perseguir aquello que los apasiona: “Anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una”, cerró.

“Parece que casteamos todos”

Mica Vázquez y Yoyi Francella también se sumaron a contar, en Antes que nadie (Luzu TV), cómo se caracterizaron para la audición y se animaron a especular para qué personaje habían probado suerte.

Mica Vázquez reveló detalles de su casting fallido para En el barro (Foto Instagram @micavazquezok)

“Parece que casteamos todos para En el barro”, bromeó Vázquez. “Todavía no me doy cuenta qué personaje castié. No sé quién tiene la cicatriz pero yo castié con una cicatriz. Me armé la cicatriz con una maquilladora para el casting", reveló la actriz e influencer. Además, las conductoras de Luzu TV comentaron que Agustina Papry también había audicionado para el mismo papel [“La china”] que finalmente interpretó Tatu Glikman.

Yoyi Francella intentó adivinar para cuál personaje de En el barro fue casteada Intagram

Yoyi Francella agregó que ella realizó la audición para otro de los personajes, aunque no le era fácil descifrar para cuál. “Debí haber casteado para la cheta, para el de Valentina Zenere”, remató entre risas.

La broma de Belén Francese

Como si fuera poco, Belén Francese también quiso formar parte de la conversación en redes sociales y, divertida, aprovechó para compartirle a sus seguidores un sketch donde simula una audición para la serie.