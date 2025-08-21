Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió al compartir los videos de su casting frustrado para En el barro

En medio del éxito que está cosechando la serie En el barro, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram los videos del casting con el que audicionó para participar en la ficción producida por Sebastián Ortega. Aunque finalmente no fue seleccionada para formar parte del proyecto, la modelo decidió mostrar el material y reflexionar sobre la importancia de afrontar nuevos retos.

La grabación, realizada un año atrás durante unas vacaciones en México, surgió de una propuesta de su agencia, que la animó a postularse. En ese momento, la actriz venía de finalizar la temporada teatral de la obra Permitidos y, según contó, se encontraba en un proceso de búsqueda profesional que la llevó a aceptar nuevos desafíos.

Jiménez confesó que verse ahora en aquella filmación le provoca sentimientos encontrados: “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, expresó. Según explicó, compartirlo en sus redes fue una manera de mostrar que los rechazos son parte del aprendizaje. “Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ése no es el punto (igual obvio que nos podemos reír ), la clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso: que caradura ¿no? Pero, al mismo tiempo, siento que está buenísimo mostrar en las redes ¡una de las tantas veces que me dijeron que no! Y, sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora, que, por supuesto, seguiré sosteniendo, mi gran GPS", escribió en la publicación.

La actriz aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el proceso que conlleva toda audición. “¡Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan! Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”, mencionó.

A continuación, la modelo aseguró que se siente orgullosa de cada paso dado y alentó a sus seguidores a animarse a perseguir aquello que los apasiona: “Anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una”, cerró.

En su mensaje, la actriz también agradeció a Sofi Morandi, quien horas antes había compartido recortes de su propio casting para En el barro, por inspirarla a compartir el suyo. Aunque ninguna de las dos fue seleccionada, ambas decidieron reflexionar sobre la experiencia.

En su posteo, Morandi reconoció que compartir el video también le provocó sensaciones encontradas: “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura. En 2023 hice el casting para En el barro, el cual personalmente siento que fue una v…, pero dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado, me miro con un poco de ternura y compasión”, confesó la actriz e influencer.

La artista recordó con humor las improvisaciones que tuvo que hacer en su casa para poder grabar la audición, incluyendo utilizar una silla sobre la mesa como trípode. También mencionó el apoyo incondicional de sus amigas, el coaching actoral que recibe en ocasiones de Dalia Elnecave y las incontables tomas que realizó para conseguir el resultado.

“El screenshot con la cantidad de tomas, por Dios (ahora más de 3 no hago porque si no me empiezo a poner rompe hue…). Los intentos fallidos, el celular que se cae, las tomas que no salen, el humilde detalle del golpe maquillado. Creo que sólo los que nos dedicamos a esto entendemos todo ese delirio, hermoso, pero vertiginoso a la vez”, señaló.

Morandi subrayó que el mundo de las audiciones está lleno de incertidumbre y que la perseverancia es importante para abrirse camino: “Para lo vertiginoso hay que ser valiente. Porque nunca nadie te asegura nada. A veces la cosa va bien, y otras no tanto. Y ahí va una, intentando hacerse amiga de la incertidumbre”, destacó.

Parte del elenco principal de la serie En el barro de Netflix (Fuente: Archivo - Netflix)

Más allá del resultado, la actriz aseguró que disfruta del proceso de audicionar. “Me gusta pensarlo como un juego, como cuando era chiquita. Me gusta castear. Más allá del resultado, de todas las audiciones me llevo algo. Fuerza para todas las que estén en ésta, compañeras. ¡A meterle!”, escribió.

Finalmente, sugirió con humor que una de las razones por las que no quedó seleccionada podría haber sido su parecido con la actriz Valentina Zenere: “PD: seguramente no quedé por ser demasiado parecida a @valentinazenere, harta de que nos confundan”, bromeó.