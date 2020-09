Cantando 2020: Cachete Sierra tuvo un inesperado cruce con Sofi Morandi

Cachete Sierra con un poderoso rock convenció al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 01:25

Al ritmo de un clásico del rock and roll, Agustín Sierra llegó nuevamente al Cantando 2020. En el marco de la previa, y en diálogo con Ángel de Brito y Laurita Fernández, le preguntaron al actor si había escuchado cuando Sofi Morandi lo tildó de "nabo", y él respondió: "No sé por qué dijo eso". Y para dar su versión de los hechos, entró en escena la influencer que procedió a aclarar.

Mientras Sierra la escuchaba con atención, Sofi explicó: "Yo dije que sos medio langa. Y que te envidio porque a mí me falta autoestima y a vos no", y un poco en broma y otro poco en serio arremetió: "¿Qué te pasa con los influencers? Decímelo en la cara". Agustín explicó nuevamente que él no tenía ningún problema con ser influencer, pero que prefería ser presentado primero como actor, y luego como un referente de redes sociales. De ese modo, culminó un intercambio tenso entre ambos, y que podría tener nuevos capítulos más adelante. Y luego de esa previa, Cachete e Inbal Comedi hicieron "Rock and roll y fiebre".

Al momento de puntuar, Nacha Guevara consideró que el recurso de Agustín entrando en moto "no se aprovechó", y detalló: "Cuando algo entra en un escenario tiene un significado, sino no se justifica, eso te debilita porque la entrada es mucho más poderoso de lo que hacés después. La expresión corporal está mejor, te soltaste más, no estás tan agazapado, cantaste correcto, estás desafinando un poco menos y me gustó cuando se soltaron y estuvieron más rockeros" (7).

En su turno, Karina "la princesita" Tejeda coincidió en el que elemento de la moto no estuvo bien utilizado, pero aseguró que el show fue muy bueno (5). Oscar Mediavilla opinó que la canción fue una buena elección, "y ustedes la actuaron bien, yo lo disfruté" (voto secreto).

En el cierre, Moria Casán confesó que "adoró" el número: "Sensacional, Agustín tenés la voz gastadita, tenés onda, rockero, y vos Imbal sos una bomba. Yo soy fan de esta pareja, me gustó mucho lo que hicieron, me daban ganas de bailar, me creí ese rock" (9).