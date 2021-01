Sofía Pachano se indignó ante la pregunta de una seguidora en Instagram: “2021, por favor”

Sofía Pachano lanzó una encuesta en su cuenta de Instagram para interactuar con su audiencia, con el disparador: “Tengo un notición ¿Se lo imaginan?”. El interrogante generó más de 500 comentarios hasta que una observación de una seguidora provocó el enojo de la actriz.

Algunas personas se refirieron a nuevos rumbos laborales, otros a alguna compra o a vacaciones. Lo que pareció un divertido juego interactivo terminó en el enfado de Pachano al ser consultada sobre un supuesto embarazo, tras confirmar su nueva relación con Santiago Ramundo.

“¿Estás embarazada?”, consultó la usuaria de las redes a lo que, inmediatamente, la exparticipante de MasterChef Celebrity le respondió: ”¿Seguimos pensando que la única noticia positiva que puede dar una mujer es estar embarazada? ¿Sinceramente sigue siendo lo primero en lo que se piensa? 2021, por favor”.

Pero el debate no terminó ahí. La respuesta derivó en fuertes cuestionamientos de parte de seguidoras que aparecieron para apoyarla, mientras que otras la enfrentaron alegando que Sofía se refería a un embarazo como una noticia desalentadora.

En medio de un cruce cada vez más tenso, la actriz afirmó: “No me enojé. Lo están leyendo ustedes con esa intención. Estoy diciendo que lo primero que se piensa si una mujer dice ‘voy a dar una linda noticia’ es un embarazo. Me parece que está bueno pensar, siendo 2021, que las mujeres tenemos otras noticias hermosas que contar (y no dije en ningún momento que contar un embarazo sea algo feo como dijeron muchos acá)”.

La nueva relación de Sofía Pachano

El desencadenante de la discusión de Instagram fue el nuevo vínculo amoroso de Pachano, quien comenzó a dar indicios de su romance en las redes hace unos días. Si bien la actriz intentó mantenerlo en su esfera privada, se vieron algunas stories publicadas en simultáneo con su flamante pareja, Santiago Ramundo, y algunos amigos en sus vacaciones en México.

La imagen que confirmaría el noviazgo entre Sofía Pachano y Santiago Ramundo Instagram @franbass

Vicky Braier, la influencer más reconocida como Juariu, confirmó la relación luego de que Francisco Bass, un actor argentino radicado en México, compartió una foto junto al grupo de amigos donde se vio a Pachano abrazada con Ramundo. La imagen estuvo acompañada de la descripción: “¡Domingo! Las tardes con ellos... ¡Amores de mi vida! ¿Comenzaron las despedidas?”.

Ante esta publicación, Braier afirmó: “Con esta foto lo confirmo y caso cerrado”.

