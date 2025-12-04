Se conoció quién fue la famosa que habría coqueteado con Nico Occhiato y enfurecido a Flor Jazmín

Este miércoles por la noche comenzaron a surgir en redes sociales distintas versiones sobre un insólito hecho que habría ocurrido en la famosa tapa de los Personajes del Año, el cual habría enfurecido a Flor Jazmín. Todo se generó a raíz de un video que publicó Yanina Latorre, en el que se vio a la bailarina muy molesta en el evento. La primera en hablar del tema fue Mariana Brey, quien contó que Nico Occhiato habría sido el más buscado por distintas famosas que lo vieron en la gala. Fue ahí que, rápidamente, se barajó el nombre de Julieta Poggio; sin embargo, muy afectada por ser señalada, la ex Gran Hermano decidió desmentirlo todo al aire del streaming Rumis.

También apareció el nombre de Laurita Fernández, quien habría tenido un lugar muy cercano a Occhiato en la foto de tapa de la revista Gente. Pero la verdad terminó por revelarse en SQP y LAM (América Tv). Según contaron Yanina Latorre y Ángel de Brito, quien inició la polémica fue nada más y nada menos que Wanda Nara.

Flor Jazmín se mostró celosa en los Personajes del Año

“Primero la acusaron falsamente a la pobre Juli Poggio de querer levantarse a Occhiato en la tapa de Gente y lloró. Juli ya vas a tener problemas de verdad para llorar. Tampoco la pavada. Entiendo que le moleste, pero tampoco para llorar. Después se apuntó a un montón de gente, entre ellas Laurita Fernández, pero fue Wanda Nara, según Flor Jazmín Peña”, comenzó recapitulando el periodista sobre todo lo ocurrido en las últimas 24 horas.

“Porque estaba sentado, Nico Occhiato, Flor Jazmín arriba y última a la foto llega Wanda. Cuando llega, ella saluda a Occhiato y le da un beso, y Flor Jazmín siente que se lo quiere levantar. Le apoya las tetas... Yo lo vi de costado, pero hay una historia de Laurita Fernández donde se ve el saludo”, continuó sobre la insólita secuencia que quedó registrada en redes sociales.

El posteo que hizo Laurita Fernández que dejó en evidencia a Wanda Nara

Al ver esta situación, la panelista de Luzu TV y pareja de Nicolás habría comenzado a comentarle lo ocurrido al resto de los presentes. “Ella les decía: ‘¿Vos viste lo que yo vi? ¿Se lo quiso levantar’. Fer Dente fue uno de los testigos", explicó el líder de las angelitas en LAM sobre la interna que se generó en plena sesión de fotos.

Sin embargo, Ángel aseguró que “este cuento” habría sido el que brindó Flor Jazmín y que no estaba tan seguro de que hubiera ocurrido tal cual se decía. Al repetir la grabación de Laurita en la pantalla, comentó: “Yo no vi ningún tetazo, para nada. Un poco insegura (Flor Jazmín) y un poquito tóxica, porque después no lo soltó más. Y además, si hay algo que es Wanda es que es muy prolija”.

Para seguir con su mirada, el conductor remarcó que lo que a muchos le sorprendía era el look provocativo de Wanda. “Lo que pasó es que tanto Wanda como Evangelina (Anderson) andaban en tetas, porque estaban muy complicadas con el escote”, explicó.