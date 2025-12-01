La conocida actriz colombiana que decidió migrar a Estados Unidos y trabajó como chofer

Ana Lucía Silva es una actriz colombiana conocida por su papel en la serie de televisión Allá te espero (RCN Televisión) de 2012. Silva tomó la decisión de mudarse a otro país para abrir sus horizontes, pero cuando el plan no salió como ella esperaba, migró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Esa situación la llevó a aceptar trabajos inesperados.

Ana Lucía Silva tuvo problemas de dinero antes de llegar a EE.UU.

Ana Lucía Silva le reveló a Caracol Televisión que, después trabajar como actriz durante años, ella perdió oportunidades laborales en Bogotá por haber participado en un reality show .

que, después trabajar como actriz durante años, ella en Bogotá . Silva contó que su experiencia en el programa “no la dejó bien parada” y la industria no le dio una oportunidad para reivindicarse.

En 2013 ella fue concursante en el reality llamado Mundos Opuestos (Canal 13) que terminó en demanda. El problema inició porque ella dio una entrevista que fue publicada antes de que terminara el show, por lo que la productora la acusó por incumplimiento de contrato, señaló La Patria.

La actriz le explicó que fueron los productores quienes no respetaron primero el contrato. El documento señalaba que su familia recibiría parte de su pago mientras ella estaba en Mundos Opuestos, pero al salir, descubrió que eso no sucedió.

“Me metí en esa casa a pasar sacrificios para recibir un pago que les diera tranquilidad y estabilidad a los míos, pero en realidad tuvieron problemas económicos”, compartió Silva. La actriz vendió su auto para mantener a sus seres queridos, porque no encontraba trabajo por culpa del conflicto.

En un intento por retomar el control de su carrera, Ana Lucía Silva se mudó a Ecuador porque ahí vivía el padre de sus dos hijas, según Caracol Televisión. Aunque Silva considera que ese país es como “su segunda patria”, algo en su interior le dijo que debía atreverse a más.

La actriz reveló por qué migró a EE.UU. para convertirse en chófer

Silva decidió perseguir el sueño americano y migró a Estados Unidos acompañada por sus hijas. Ella llegó al país con grandes metas y comenzó a probar suerte en el teatro. Sin embargo, su camino pareció estancarse. Además, Silva le explicó a Caracol Televisión que el dinero y el tiempo también se volvieron un problema.

Ana Lucía Silva buscó trabajos que le permitieran pasar la mayor cantidad de tiempo posible con sus hijas (Instagram/@yosoyanalusilva)

“Pagar un conductor que te lleve y traiga, aparte la comida, aparte el aseo… Pero eso no es todo. Incluso aunque haya dinero, ¿quién realmente le da el amor y la presencia a mis hijas? Que era lo más importante”, contó la actriz.

Fue por esa razón que Ana Lucía Silva buscó otros trabajos que le permitieran laborar con un horario flexible para no descuidar a sus pequeñas. Además de trabajar en una discoteca, Silva se dedicó un tiempo a ser chófer en Uber.

“Lo que hacía era llevar a las niñas por la mañana al colegio, regresaba, dormía, desayunaba, ponía mi despertador a las dos de la tarde, las recogía, compartía con ellas, las ayudaba a hacer sus tareas, las llevaba al parque, todo”, relató Silva en su conversación con Caracol Televisión. Cuando sus hijas dormían, Silva se iba de conductora toda la noche.

A qué se dedica ahora Ana Lucía Silva

Actualmente, Ana Lucía Silva aún reside en Estados Unidos y comparte su vida diaria con sus más de 67 mil seguidores en Instagram. Uno de sus proyectos más recientes es un pódcast que conduce con su hija Violeta.

La actriz dijo que en este momento vive una de las etapas más espirituales de su vida (Instagram/@ana_sideral)

En su página web personal, Ana Lucía Silva también se describe a sí misma como una guía espiritual y vende un curso para “recuperar la energía, enfocar la mente y volver a disfrutar de la vida”.

Aunque Silva no ha aparecido en la televisión en años, ella le dijo a Caracol Televisión que le encantaría participar en una película porque es la única meta que la falta por cumplir como actriz.