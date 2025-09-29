Un museo convertido en hogar: así es la casa de Sofía Vergara en Los Ángeles

Sofía Vergara se ha consagrado como una de las mejores actrices colombianas, profesión con la que pudo conseguir la casa de sus sueños. Se trata de una mansión situada en Los Ángeles, la que renovó para adaptarla a sus gustos personales después de su separación con Joe Manganiello.

Cómo es la casa de Sofía Vergara en Los Ángeles

La mansión de la actriz es un escape elegante que le brinda paz y comodidad. Para dejarla como ella quería, Vergara contrató a la diseñadora Ohara Davies-Gaetano con el fin de darle vida a un estilo hogareño y cómodo, pero sin perder la elegancia europea, informó People.

Vergara celebra varias fiestas en su casa (Instagram/@sofiavergara)

La increíble casa cuenta con 6 dormitorios, 10 baños y muchas otras estancias, incluida una enorme cocina con zona de office y un gran salón en el que Sofía Vergara recibe a amigos y familiares.

La sala

La sala tiene enormes ventanales que permiten la entrada de luz natural al hogar de la actriz y lo iluminan por completo.

Está anclada por una chimenea de piedra caliza francesa del siglo XVIII y una alfombra persa Tabriz, junto con muebles lujosos y habitables. Detalles decorativos, como los revestimientos de pared de folito y la iluminación de acento, añaden capas de profundidad, destacó Hola!.

La sala principal tiene amplios ventanales que brindan mayor iluminación a la casa (Instagram/@luxury)

En otros de los espacios se pueden ver tonos neutros realzados por coloridas almohadas y una pintura de Fernando Botero. Una mesa de centro de madera rústica, una gran alfombra estampada y numerosas plantas y flores completan la decoración.

La mansión de Sofía Vergara cuenta con varios espacios para relajarse (Instagram/@luxury)

Cocina

La cocina es muy espaciosa y tiene una gran isla central con encimera de mármol y una zona de barra equipada con taburetes altos. El espacio incluye una bodega repleta de botellas de vino y otras bebidas para recibir a los invitados durante sus visitas, señaló ABC.

La cocina posee una isla de mármol que combina a la perfección con el estilo de la casa (Instagram/@luxury)

Dormitorio

Sofía mostró en varias oportunidades su dormitorio, donde destaca un gran vestidor en el que expone modelos exclusivos. Allí guarda prendas cortas, vestidos, bolsos y un zapatero que ocupa casi una pared completa. En el centro hay una isla con armarios y sobre de mármol.

El dormitorio cuenta con un gran vestidor (Instagram/@luxury)

Comedor

El comedor resulta perfecto para ocasiones especiales, ya que permite organizar numerosas reuniones gracias a su amplitud. Destaca el techo, ligeramente abovedado y decorado con motivos vegetales, del que cuelga una impresionante lámpara de cristal estilo chandelier.

Las sillas, la vajilla y las esculturas acompañan el gran ventanal en arco desde el que se disfruta una maravillosa vista del jardín, indicó Hola!.

El comedor es un espacio perfecto para numerosas reuniones (Instagram/@luxury)

Exterior

En el porche hay un comedor de verano muy acogedor con una larga mesa de madera y sillas de hierro vestidas con colchonetas blancas. El resultado es informal, pero desde allí se puede observar la refrescante piscina.

“Todas las habitaciones dan a la piscina y al patio trasero, incluso cuando uno sube a las habitaciones de invitados”, expresó Vergara a People.

Los espacios exteriores suelen ser muy atractivos y elegantes (Instagram/@luxury)

Entre todas las zonas exteriores de esta fabulosa mansión, la piscina es uno de los rincones favoritos de la actriz. Tiene un diseño clásico y elegante, con revestimiento de piedra y forma redondeada en los extremos.

Está protegida por una frondosa vegetación, que incluye numerosas palmeras y olivos, además de otras especies, lo que convierte el jardín en un espacio muy natural.

La piscina es uno de los espacios favoritos de la actriz (Instagram/@luxury)

“Cuando encontré esta casa, era horrible. Parecía un castillo en Transilvania, pero cuando salí y vi este jardín, supe que era donde quería vivir. Este espacio exterior es como una extensión de la casa. El espacio más especial de la casa”, explicó Vergara.

Sofía y su exesposo Joe Manganiello adquirieron la mansión en 2020 y pagaron por ella US$26 millones. La casa perteneció anteriormente al célebre beisbolista Barry Bonds en una construcción se extiende sobre 17.100 pies (5212 metros).

Luego de separarse del actor Joe Manganiello en julio de 2023, tras siete años de matrimonio, la actriz decidió renovar por completo la mansión.