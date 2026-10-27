Sofía Vergara despierta rumores de romance con el cantante de Imagine Dragons, Dan Reynolds

Las imágenes hablan por sí solas. Según fotos correspondiente al sábado por la noche, la actriz Sofía Vergara y el músico Dan Reynolds compartieron una cena muy romántica en el restaurant Cipriani, ubicado en Beverly Hills. En algunas de las imágenes, se puede observar a la protagonista de Modern Family muy risueña, mientras el cantante de Imagine Dragons sostiene su mano derecha. Sin lugar a dudas, se trata de una postal que evidencia la relación romántica que mantienen los dos.

Según trascendió, luego de compartir dicha cena ellos se retiraron del establecimiento procurando pasar lo más desapercibidos posible, y una media hora pasada la medianoche decidieron usar la salida trasera del restaurant para irse de allí.

Sofía Vergara junto a Dan Reynolds NGRE - Byline: NGRE/BACKGRID/GROSBY GRO

Un dato no menor alrededor de este incipiente romance tiene que ver con la diferencia de edad entre Sofía y Dan. La intérprete tiene 54 años, a la vez que él cumplió 39 años. Esa década y media que los distancia, desde luego, no obstaculiza la historia de amor que ellos protagonizan, luego de haber sufrido ambos sus respectivas rupturas.

En los referido a Vergara, ella se separó de Joe Manganiello en el 2023, luego de ocho años de casados. De hecho, por estos días entre ambos hay duros cruces debido a que en su recientemente publicada autobiografía, el actor acusó a su exesposa de ser indiferente ante un duro cuadro de salud que él atravesó, y que lo llevó a ser sometido a una cirugía. Por su parte, ella se refirió indirectamente a esos cruces y en sus redes sociales compartió una publicación que replicaba la siguiente frase: “Recuerden, niños, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor por ello, y nada será suficiente y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”.

Dan Reynolds muy concentrado en Sofía Vergara NGRE - Byline: NGRE/BACKGRID/GROSBY GRO

Por su parte, Dan Reynolds viene de una ruptura mucho más reciente. A comienzos de octubre de este año, el músico oficializó su separación de Minka Kelly, con quien estuvo cuatro años. Poco menos de veinte días después, a él ya se lo ve muy cercano a Sofía Vergara, disfrutando de una nueva historia de amor.

Las duras acusaciones de Manganiello

Joe Manganiello y Sofía Vergara estuvieron casados durante nueve años (Foto: Anthony Harvey/Shutterstock)

Pocos días antes de lanzar sus memorias, recogidas en el libro Bloodlines, Manganiello se refirió a la enfermedad autoinmune que atravesó durante años, a su matrimonio con Sofía Vergara y a la verdadera razón por la cual no tuvieron hijos. “Se dijeron y se publicaron cosas falsas sobre mí”, dijo el actor sobre la verdadera razón por la que decidió escribir este libro.

Manganiello estuvo casado con la actriz de Modern Family y si bien ambos parecían una de las parejas más cool de Hollywood, lo cierto es que puertas adentro la relación no era como parecía. En su libro, el actor reveló que su ex no solo no lo apoyaba en su lucha contra sus dolores crónicos, sino que, en más de una oportunidad, lo ridiculizó. Un ejemplo de ello fue en 2019 cuando, estaba muy deprimido y con ideas suicidas rondando su cabeza, y decidió adoptar un perro al que llamó Bubbles. “Tuve que regalar mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó el perro. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, confesó el intérprete de True Blood.

Debido a su diagnóstico, Maganiello sufrió una importante pérdida de peso instagram.com/joemanganiello

Para graficar como era el trato de Vergara hacia él por esos años, el actor contó que la actriz se negó a abrazarlo en los momentos más difíciles, aún cuando él se lo suplicaba. En una entrevista con People, el intérprete contó que sus problemas de salud comenzaron poco después de su boda con la actriz. Un dolor abdominal que le impedía caminar, erupciones con ampollas, dolores de cabeza, fatiga y sangrado rectal fueron algunos de sus síntomas iniciales que terminaron afectando su tiroides, su sistema digestivo, su piel, sus pulmones y sus ojos. “Cada vez me sentía más enfermo”, recordó.

Sofía Vergara KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según lo que Joe Manganiello plantea en sus memorias, el no poder formar una familia con Vergara los fue alejando como pareja. Sin embargo, en este punto, el actor hizo una importante aclaración. En su momento, cuando el matrimonio llegó a su fin, la protagonista de Griselda había dicho que era ella la que no quería tener más hijos, debido a su edad. Sin embargo, esas declaraciones fueron rotundamente desmentidas cuando la estrella de Magic Mike explicó que, a lo largo de su matrimonio, la pareja se sometió a varios tratamientos de fertilización in vitro y que, tras varios intentos fallidos, empezó a considerar la posibilidad de recurrir a una ovodonación. Pero fue él mismo quien abandonó esa idea debido a sus constantes problemas de salud. Según relató, no quería morir y dejar a su entonces esposa con un hijo que no fuera biológicamente suyo.