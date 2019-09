Crédito: Instagram

12 de septiembre de 2019 • 12:27

Durante una entrevista con LA NACIÓN, Sol Pérez dijo que está a favor de la despenalización del aborto. La modelo sentó posición con respecto al debate por la interrupción del embarazo y se mostró a favor de que las personas gestantes puedan realizar legalmente esta práctica.

"Estoy a favor de la despenalización y legalización del aborto", dijo Sol y explicó su posición. "Creo que tiene que ir de la mano de la intervención del Estado si no los abortos clandestinos van a seguir existiendo, porque son un negocio para mucha gente".

Además, la joven habló sobre el feminismo: "Aplaudo el empoderamiento femenino. Es imposible no ser feminista porque todas peleamos por la igualdad y por ser independientes".

Sobre el vínculo con las mujeres que la siguen, comentó: "Me gusta hacer presencias en boliches porque me acerca a la gente, que me dicen cosas lindas. Las chicas son divinas. En las redes sociales es verdad que las mujeres son agresivas, pero en la realidad me abrazan, me dan las gracias, me piden una foto con mi pose para subir a las redes. Y con los hombres no tengo mucho éxito".