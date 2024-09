Soledad Fandiño contó que debió someterse a una intervención quirúrgica: “Mi prioridad ahora es sanar”

Escuchar

Soledad Fandiño publicó este viernes un posteo en su cuenta de Instagram sobre el sensible momento de salud que se encuentra atravesando. Sin dar demasiadas precisiones, la actriz compartió con sus seguidores una serie de imágenes tomadas en los momentos posteriores a una intervención quirúrgica a la que debió someterse en las últimas horas .

“Detrás de cada uno hay una historia. La primera foto es de hace unos días. Sabía a lo que me enfrentaba, pero intentaba distraerme un poco, mantenerme fuerte, positiva, decidida y sobre todo ser valiente a pesar de todos mis miedos. Mostrarme como si nada pasara”, escribió la exmodelo. “ Las otras fotos son de ayer, antes y después de la cirugía . Con mi tía, mi familia, mi hijo, mis compañeras de vida, Vero y Mariana, que se quedaron conmigo a pasar la noche en el sanatorio”.

“ Más adelante les contaré todo mi proceso, no me siento aún preparada. Mi prioridad ahora es sanar, despertar y construir lo nuevo ”, continuó. ️”Nunca sabemos realmente cuál es la historia detrás de cada persona que vemos, de cada foto que miramos, qué es lo que está viviendo o sintiendo, qué procesos, miedos o sentimientos está atravesando. Así que, en lugar de juzgarnos, seamos amables y si vamos a compartir algo, que sea amor”. ️

“Siento una gratitud infinita hacia mis médicos, enfermeras, toda mi familia, mis amigos y los que me acompañaron y lo siguen haciendo en estos días. Hoy estoy muy bien, sanando ”, finaliza su posteo, en el que también puede leerse “no siempre lo que ves es todo lo que hay...”. Su publicación recibió afectuosos mensajes de parte de Agustina Córdova, Barbie Simons y Manuela Pal, entre otros.

Una de las imágenes que compartió Soledad Fandiño de su internación instagram.com/soledadfandino

Además, en sus historias, Fandiño reposteó una imagen en la que puede leerse: “Para sanar enfocate en: lo que sí tenés, lo que sí sos, lo que sí hay, los que sí están”.

El martes, la actriz había compartido una posteo en el que se la podía ver paseando junto a su hijo Milo por Buenos Aires. “Wonderland” escribió, junto al emoticón de una casa.

Afincada en Miami desde 2022, Fandiño había contado cómo era su nueva vida en la ciudad estadounidense. “Todo tiene su proceso y ya hace un año y medio que estoy allá con Milo. Vivimos solos, ahora con dos perritos. Se agrandó la familia, pero estoy bien”, aseguraba entre risas a fines de 2023, en diálogo con Intrusos. De inmediato, destacó la posibilidad que le brindó la mudanza para reforzar los vínculos al interior de la familia. “La verdad, estamos compartiendo mucho más tiempo juntos. La realidad es esa. Había un interés en esto de irme para allá que tiene que ver con nuestro hijo y que esté más cerca de su papá [el cantante René, también conocido como Residente], que podamos vernos mejor y más seguido. Estamos llevándola muy bien. Nosotros dijimos ‘vamos a probar, a ver cómo es’ y, por ahora, está funcionando”, compartió.

Al ser consultada por el exintegrante de Calle 13, de quien se separó en 2018, Fandiño aseguró que su relación era “muy buena”. “Siempre de parte de los dos quisimos que sea así. Primero porque tenemos un hijo y queremos que él sea feliz y que pueda compartir con los dos sin problemas. Y segundo, porque también vivíamos muy distanciados y, al acortar las distancias, podemos pasar juntos una Navidad, el Año Nuevo en familia, o el cumpleaños de Milo, y para él es mucho mejor”, compartió.

Sobre los desafíos que le planteaba esa nueva mudanza, luego de pasar una temporada en la Argentina, la actriz explicaba: “Imaginate que llegar allá es volver a empezar, entonces tenés que elegir: o me reinvento, o sigo con lo mío. Me recibí de Health Coach, me recibí de profesora de yoga, hago meditación, pero todo eso es para mí”.

