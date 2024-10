El emotivo posteo de Soledad Fandiño tras su diagnóstico de cáncer de mama: “Cada pequeño momento cuenta”

Escuchar

A fines de septiembre, Soledad Fandiño compartió un video en redes sociales para contarles a sus seguidores que, tras una serie de estudios, le diagnosticaron cáncer de mama. “Aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos”, expresó. A lo largo de las últimas semanas se ocupó de hacer varias publicaciones en Instagram para relatar su experiencia y concientizar sobre la importancia de la prevención y los controles tempranos de la enfermedad. Este jueves, en tanto, publicó un emotivo clip con unas profundas palabras sobre como enfrenta el diagnóstico que recibió.

“Hace poco pasé por una cirugía que comenzó cuando mi intuición me convenció con que algo no andaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen, puede doler, o dar miedo o incertidumbre”, manifestó Fandiño semanas atrás en un video en el que habló públicamente sobre su enfermedad. “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo”, agregó.

Soledad Fandiño hizo un nuevo posteo donde se refirió a cómo afronta su enfermedad (Foto: Instagram @soledadfandino)

En las últimas horas, en tanto, volvió a hacer una publicación para reflexionar sobre el momento que atraviesa. “Son las pequeñas cosas”, se pudo leer al comienzo del video, el cual estuvo musicalizado con el tema “Color esperanza”. A continuación, agregó varias imágenes incluidas algunas de su internación, donde contó con el acompañamiento de sus seres queridos. También sumó algunas selfies suyas y un clip de su paso por la peluquería. A su vez, agregó imágenes de los momentos que compartió con su hijo Milo, fruto de su relación con René Pérez Joglar, más conocido como Residente. Fueron a la plaza, comieron juntos y se llenaron de besos y abrazos.

“Cada paso, cada sonrisa, cada rayo de sol son un recordatorio de lo que realmente importa. A veces son las pequeñas cosas las que nos dan la fuerza que necesitamos para seguir adelante”, escribió Soledad Fandiño en la publicación. “A todos los que luchan su propia batalla, sepan que cada pequeño momento cuenta y que cada semana nos trae nuevas oportunidades para sanar, crecer y alcanzar nuestras metas”, sentenció, junto al emoji de un brazo haciendo fuerza y un corazón.

Fanidño compartió algunas imágenes de su internación(Foto: Instagram @soledadfandino)

Como desde el primer momento, sus seguidores le volvieron a extenderle todo su apoyo en este delicado momento. “Lecciones del alma que se aprenden en el cuerpo”; “Mucha fuerza Sole”; “Vamos, que se puede” y “Te acompañamos y te queremos. Todo va a ir muy bien”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo.

La reflexión de Soledad Fandiño tras su diagnóstico de cáncer de mama

Semanas atrás, la modelo publicó una profunda reflexión sobre cómo atraviesa la enfermedad y compartió las palabras que le dijo su hijo de 10 años. “Hay días mejores que otros, a los días de incertidumbre los reconozco, me abrazo, los atravieso, y sigo adelante. No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa. No quiero. Quiero usar mi tiempo, mi mente y mis recursos para ver todo lo bueno y para inspirar a los demás”, sostuvo. “Como me dijo Milo hoy: ‘te estás transformando mamá, sos una mariposa’“, reveló.

Sole Fandiño reflexionó sobre su enfermedad (Foto: Instagram @soledadfandino)

A su vez, afirmó que esta situación la llevó a cambiar la forma de ver las cosas y decidió “probar algo nuevo, ‘caminar distinto’”, divertirse y “encontrar belleza en las pequeñas cosas maravillosas”. “Porque la vida es eso: un viaje lleno de cambios, sonrisas y sorpresas, con muchos momentos para disfrutar, estar agradecidos y ser felices”, concluyó.

LA NACION