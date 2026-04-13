Por problemas de salud de Luis Brandoni y Soledad Silveyra suspenden las funciones de ¿Quién es quién?

El sábado se encendió una luz de alarma. El productor Carlos Rottemberg, dueño del Multiteatro, comunicó en sus redes sociales que las funciones de ¿Quién es quién?, que protagonizan ya desde hace más de un año Soledad Silveyra y Luis Brandoni se suspendían. “Se informa que por indisposición física de la Sra. Soledad Silveyra -respetando la prescripción médica- se encuentran suspendidas las funciones desde ayer y por el fin de semana. Las entradas se devuelven o se canjean para las funciones programadas a partir del miércoles 15″.

Lo que se desconocía hasta hoy es que mientras la actriz protagonista de telenovelas históricas de la televisión tuvo que ser internada por un tema crónico en las vértebras que la tiene a mal traer desde hace un tiempo, Brandoni también estaba internado producto de un accidente que tuvo en su casa mientras estaba en tratamiento médico vinculado con un cuadro cardíaco.

La actriz el miércoles y jueves tuvo fuertes dolores que motivaron su internación el viernes. El problema que padece no se puede resolver con una cirugía, lo que implica que ella esté entonces bajo un cuidado constante. Ayer domingo le dieron el alta, pero debe moverse con cautela. Por indicación médica, recién podría volver al escenario a partir del miércoles.

En paralelo, el sábado a noche Luis Brandoni se cayó en su casa, motivo por el cual fue hospitalizado. Hasta el momento, se espera un parte médico para saber cuáles son los pasos a seguir en su caso. Por lo pronto, sigue internado en el Sanatorio Güemes.

📣 Las funciones de “Quién es quién” continuarán suspendidas hasta el próximo día jueves inclusive, debido a prescripciones médicas indicadas a sus protagonistas desde el pasado viernes.

Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas. pic.twitter.com/plyEylQg1Y — Multiteatro (@multiteatro) April 13, 2026

Según informó al mediodía de hoy Carlos Rottemberg, su productor y amigo de tantas décadas, las funciones de la obra quedan suspendidas hasta el mismo jueves, inclusive. De poder retomar la actividad el sábado, Luis Brandoni festejaría sus 86 años en un escenario.