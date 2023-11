escuchar

Un mes y medio después de la compleja cirugía a la que fue sometida tras haber sufrido una caída en su casa que le provocó varias fracturas -entre ellas las del fémur y la cadera-, Sophia Loren continúa recuperándose acompañada por sus hijos.

El encargado de hablar sobre la salud de la estrella de cine italiana fue su manager, Carlo Gusti, quien quiso llevar tranquilidad a sus fanáticos. “Todo va muy bien”, le aseguró a la revista People sobre el proceso de rehabilitación que está atravesando la ganadora del Oscar, de 89 años.

El accidente ocurrió el pasado 24 de septiembre, en el baño de la casa que Loren tiene en Ginebra, Suiza. Tras la cirugía de emergencia para tratar las fracturas, Gusti dijo que la actriz necesitaría “al menos unos meses de rehabilitación” . El hombre también aseguró que la italiana estaba acompañada de sus dos hijos, Carlo Ponti Jr., de 54 años, y Edoardo Ponti, de 50.

La noticia sobre lo ocurrido con la estrella fue publicada en el perfil de Instagram de su cadena de restaurantes. “ Una caída en su domicilio de Ginebra le ha causado hoy a la señora Loren fracturas de cadera. Operada con resultado positivo, ahora tendrá que atravesar un período de recuperación y seguir un camino de rehabilitación ”, decía el posteo, escrito en italiano.

“Afortunadamente todo ha salido bien y la señora estará de vuelta con nosotros muy pronto. Todo el equipo del restaurante Sophia Loren aprovecha esta oportunidad para desearle una pronta recuperación”, culminaba el mensaje.

Antes de su caída, el 2 de septiembre, la diva fue vista “muy animada” en el desfile de Armani durante la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. “Se nota que le encantan estos eventos, es muy feliz en ellos”, declaró Giuseppe Fantasía, periodista y crítico italiano presente en el evento, unas semanas más tarde. “Se desenvolvió muy bien. La gente estaba muy emocionada por verla”, aseguró.

Otro espectador que vio a la actriz en el desfile de moda dijo que parecía estar “absolutamente bien” y “probablemente estaba rodeada de más personas que cualquier otro concurrente”. La fuente añadió: “ Estaba absolutamente rodeada de gente, charlando y en muy buena forma ”.

La última aparición pública de Loren antes del accidente fue el 2 de septiembre Getty Images

Según The Hollywood Reporter, Loren tenía previsto inaugurar un restaurante en Bari, el cuarto que lleva su nombre, unos días después del accidente. La ganadora del Oscar también iba a recibir la ciudadanía honoraria de esa ciudad italiana, pero esos compromisos debieron ser cancelados.

Reconocida como una de las actrices más emblemáticas del siglo XX, la última película que protagonizó la estrella es el drama italiano La vida ante sí, dirigida por su hijo Edoardo y estrenada en 2020 por Netflix. También apareció en el documental ¿Qué haría Sophia Loren? en 2021.

“ Cuando tenía 20 años, no pensaba que algún día viviría hasta los 80, pero uno lo hace. A veces pienso: ‘Dios mío, ¿ha pasado todo este tiempo? No me lo puedo creer ’”, declaró a W Magazine en 2016, en donde también habló sobre su prolífera carrera y el éxito que cosechó gracias a su trabajo en la pantalla grande, el cual logró traspasar la frontera de Italia y llegar a Hollywood.

En una entrevista concedida en noviembre de 2020 a AARP: The Magazine, Loren dijo que se sentía mucho más joven que sus años. “A veces, cuando digo que tengo 86 años, no me lo creo. Me siento como si tuviera 20″, aseguró. “Cuando me miro en el espejo, me alegro. No me pregunto: ‘¿Eres estupenda?’ o ‘¿Eres hermosa?’ ¡No! Porque así es cómo me siento por dentro, lo segura que estoy, lo feliz que soy. Eso es lo que importa”.

